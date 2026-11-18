Fecha de publicación: 18 de noviembre de 2026

Fecha de modificación: 18 de noviembre de 2026

Ecuador tendrá niveles elevados de radiación ultravioleta (UV) este jueves 19 de noviembre de 2026. El pronóstico del Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inamhi) muestra valores muy altos y extremadamente altos en distintas zonas del territorio nacional.

El mapa identifica índices de entre 8 y 10 en varias provincias de la Costa, Sierra y Amazonía. En cambio, algunos sectores amazónicos registrarán valores superiores a 11, dentro de la categoría de radiación extremadamente alta.

El organismo también advierte sobre la exposición prolongada al sol entre las 10:00 y las 15:00, especialmente en las zonas con los indicadores más elevados.

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Sucumbíos, Orellana y Pastaza tendrán radiación extrema

La región amazónica concentra los valores más elevados del pronóstico. El mapa del Inamhi señala índices de 11 en sectores de Sucumbíos, Orellana y Pastaza, una categoría que corresponde a radiación extremadamente alta.

En estas condiciones, la escala del índice UV identifica un nivel de exposición superior a 11. Esta categoría representa el rango más elevado de la clasificación que presenta el organismo meteorológico.

Otros puntos de la Amazonía también registran indicadores muy altos. Napo presenta valores de 8, mientras que otros sectores de la región alcanzan índices de 10.

Costa y Sierra registrarán índices muy altos

En la Costa, el pronóstico muestra valores de entre 7 y 10 en distintos sectores de Esmeraldas, Manabí, Santo Domingo, Los Ríos, Guayas, Santa Elena y El Oro.

En la Sierra también predominan los niveles muy altos. El mapa señala índices de 8 y 9 en sectores de Pichincha, Cotopaxi, Tungurahua, Bolívar, Chimborazo y Azuay. Imbabura y Carchi presentan indicadores que oscilan entre 7 y 9, según los puntos del pronóstico.

En el sur del país, Loja y Zamora Chinchipe registran valores de entre 6 y 7 en varios sectores. Estos indicadores corresponden a la categoría alta de la escala de radiación ultravioleta.

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Galápagos también tendrá radiación muy alta

El pronóstico incluye a la región Insular. En el recuadro correspondiente a Galápagos, el Inamhi muestra índices de 8 y 10 en distintos puntos del archipiélago.

Estos valores corresponden a la categoría de radiación muy alta, que comprende indicadores entre 8 y 10.

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Qué significa la escala de radiación ultravioleta

El Inamhi utiliza cinco categorías para clasificar la intensidad de la radiación UV:

Bajo: índices de 1 a 2.

índices de 1 a 2. Moderado: índices de 3 a 5.

índices de 3 a 5. Alto: índices de 6 a 7.

índices de 6 a 7. Muy alto: índices de 8 a 10.

índices de 8 a 10. Extremadamente alto: índices superiores a 11.

En su pronóstico para este jueves 19 de noviembre, el organismo advierte que la exposición prolongada al sol entre las 10:00 y las 15:00 puede representar un riesgo en las zonas con niveles muy altos y extremadamente altos.

Preguntas frecuentes de la radiación UV

❓ ¿Cuál es el pronóstico de radiación ultravioleta en Ecuador para el jueves 19 de noviembre de 2026?

El INAMHI pronostica niveles de radiación ultravioleta muy altos y extremadamente altos en distintas regiones de Ecuador para este jueves 19 de noviembre.

Contexto: El mapa del Índice Máximo de Radiación Ultravioleta (IUV) muestra valores de entre 8 y 10 en varias provincias del país y registros superiores a 11 en sectores de la Amazonía.

❓ ¿Qué provincias de Ecuador tendrán niveles extremadamente altos de radiación UV este 19 de noviembre?

Sucumbíos, Orellana y Pastaza registrarán índices de radiación ultravioleta de 11, correspondientes a la categoría extremadamente alta.

Contexto: Estos valores representan el nivel más elevado de la escala que presenta el Inamhi, con indicadores superiores a 11 dentro de esta categoría.

❓ ¿Qué nivel de radiación ultravioleta se pronostica para Quito y Pichincha?

El mapa del Inamhi muestra índices de radiación UV de entre 8 y 9 en sectores de Pichincha.

Contexto: Estos indicadores corresponden a la categoría muy alta, que comprende valores de 8 a 10 en la escala de radiación ultravioleta.

❓ ¿Qué niveles de radiación UV se esperan en la región Costa de Ecuador?

La Costa tendrá índices de entre 7 y 10 en distintos sectores de sus provincias.

Contexto: El pronóstico identifica valores de radiación UV en Esmeraldas, Manabí, Santo Domingo, Los Ríos, Guayas, Santa Elena y El Oro. Los indicadores corresponden a las categorías alta y muy alta.

❓ ¿Qué provincias de la Sierra tendrán radiación ultravioleta muy alta este jueves?

Pichincha, Cotopaxi, Tungurahua, Bolívar, Chimborazo y Azuay registrarán índices de radiación UV de entre 8 y 9 en distintos sectores.

Contexto: Imbabura y Carchi presentan valores que oscilan entre 7 y 9. En el sur del país, Loja y Zamora Chinchipe muestran indicadores de entre 6 y 7, correspondientes al nivel alto.

❓ ¿Qué pronóstico de radiación ultravioleta tendrá Galápagos el 19 de noviembre de 2026?

Galápagos registrará índices de radiación UV de 8 y 10 en distintos puntos del archipiélago.

Contexto: Los valores constan en el recuadro del mapa del Inamhicorrespondiente a la región Insular y pertenecen a la categoría de radiación muy alta.

❓ ¿Entre qué horas el INAMHI advierte sobre la exposición prolongada al sol?

El Inamhiaconseja evitar la exposición prolongada al sol entre las 10:00 y las 15:00 en zonas con radiación muy alta o extremadamente alta.

Contexto: Esta advertencia aparece en el pronóstico del Índice Máximo de Radiación Ultravioleta para el jueves 19 de noviembre de 2026.

❓ ¿Cuáles son las cinco categorías de la escala de radiación ultravioleta del Inamhi?

La escala comprende cinco niveles: bajo, moderado, alto, muy alto y extremadamente alto.

Contexto:

Bajo: índices de 1 a 2.

Moderado: índices de 3 a 5.

Alto: índices de 6 a 7.

Muy alto: índices de 8 a 10.

Extremadamente alto: índices superiores a 11.

❓ ¿Qué significa tener un índice de radiación ultravioleta de 8 a 10 en Ecuador?

Un índice UV de 8 a 10 corresponde a la categoría de radiación muy alta, según la escala del Inamhi.

Contexto: El pronóstico ubica varios sectores de la Costa, Sierra, Amazonía y Galápagos dentro de este rango para el jueves 19 de noviembre.

❓ ¿Qué institución publicó el pronóstico de radiación ultravioleta para Ecuador del 19 de noviembre?

El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inamhi) publicó el pronóstico del Índice Máximo de Radiación Ultravioleta para el jueves 19 de noviembre de 2026.

Contexto: El organismo presentó un mapa nacional con los valores previstos para las regiones Costa, Sierra, Amazonía e Insular, además de una escala que clasifica los niveles de exposición a la radiación UV.