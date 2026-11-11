El Inamhi prevé índices muy altos de radiación UV para este jueves

Fecha de publicación: 11 de noviembre de 2026

Fecha de modificación: 11 de noviembre de 2026

El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inamhi) pronostica niveles muy altos de radiación ultravioleta (UV) en varias zonas de Ecuador para este jueves 12 de noviembre de 2026. El mapa del índice máximo muestra valores de hasta 8 puntos, dentro de la categoría muy alta de la escala internacional.

El pronóstico también identifica sectores con índices altos, de 6 y 7 puntos, y moderados, con valores entre 3 y 5. Ninguna zona del país aparece en la categoría extremadamente alta, que corresponde a valores superiores a 11.

Provincias con radiación ultravioleta muy alta

El mapa del Inamhi muestra registros de 8 puntos en distintos sectores de la Sierra y la Amazonía. Entre las zonas con esta categoría aparecen áreas de Pichincha, Cotopaxi, Tungurahua, Napo y Orellana. El pronóstico también identifica un valor de 8 en El Oro.

La distribución de los índices cambia según la ubicación. En varias provincias de la Costa, la Sierra y la Amazonía aparecen valores moderados, de 3 a 5 puntos. En otros sectores, el indicador alcanza niveles altos, de 6 y 7.

En Galápagos, el mapa presenta valores de 5 y 7 puntos. Estos registros corresponden a las categorías moderada y alta, respectivamente.

#PronósticoIUV | Pronóstico del índice máximo de radiación #UV previsto para el jueves, 12 de noviembre de 2026 🌤️ pic.twitter.com/gZSw35IdVt — INAMHI Ecuador (@inamhi_ec) November 11, 2026

La escala del índice UV y sus niveles

El Inamhi utiliza cinco categorías para clasificar la intensidad de la radiación ultravioleta. La escala permite distinguir los niveles de exposición según el valor máximo previsto.

Bajo: de 1 a 2 puntos.

de 1 a 2 puntos. Moderado: de 3 a 5 puntos.

de 3 a 5 puntos. Alto: de 6 a 7 puntos.

de 6 a 7 puntos. Muy alto: de 8 a 10 puntos.

de 8 a 10 puntos. Extremadamente alto: más de 11 puntos.

En el pronóstico para este jueves, los valores más elevados llegan a 8 puntos. Por tanto, las zonas que registran ese indicador ingresan en el nivel muy alto, mientras que los sectores con 6 y 7 puntos corresponden al nivel alto.

Inamhi señala el horario de mayor precaución

En la información que acompaña al mapa, el Inamhi advierte sobre la exposición prolongada al sol entre las 10:00 y las 15:00 en áreas con niveles de radiación ultravioleta muy altos o extremadamente altos.

Esta franja horaria coincide con el período que la institución destaca en su advertencia para el pronóstico del jueves. La alerta diferencia las zonas según el índice máximo previsto y no asigna un único nivel de radiación para todo el territorio ecuatoriano.

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