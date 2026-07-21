Quito ya tiene fecha para el festival de luces de este verano

Quito se prepara para el festival de ‘mapping’ Quito Luz de América 2026, que transformará su patrimonio en un escenario de arte y tecnología. Este evento se llevará a cabo del viernes 7 al domingo 9 de agosto, ofreciendo espectáculos de ‘videomapping’ en varios espacios emblemáticos del Centro Histórico y el parque La Alameda.

Proyecciones artísticas en el Centro Histórico

Durante tres jornadas, los asistentes podrán recorrer una ciudad que proyectará historias sobre iglesias, edificios patrimoniales y monumentos. La programación incluirá una cascada flotante sobre la laguna de La Alameda, combinando memoria, patrimonio y experiencias visuales.

Patrimonio como protagonista

El patrimonio de Quito será el eje central del festival. Las fachadas de la Basílica del Voto Nacional, el Observatorio Astronómico, el Teatro Nacional Sucre y las iglesias de San Francisco y Santo Domingo se transformarán mediante experiencias de ‘videomapping‘. Esta propuesta busca que el patrimonio deje de ser solo un escenario y se convierta en el corazón del recorrido.

Impacto económico y turístico

El festival no solo tiene un componente artístico, sino que también impulsa el turismo y la economía de la capital. En la edición anterior, en 2025, se registraron 365 439 asistentes, lo que representó un crecimiento del 37% respecto a 2024. Este flujo generó alrededor de USD 2,8 millones en gasto asociado directamente al festival.

Expectativas para 2026

Para la edición de 2026, se proyecta recibir cerca de 500 000 personas durante los tres días del evento. Con esta meta, el festival busca consolidarse como una plataforma clave para dinamizar el turismo, la cultura y la economía de Quito.

Preparativos y ofertas turísticas

Como parte de los preparativos, Quito Turismo presentó los detalles operativos y promocionales a la industria turística del Centro Histórico. La entidad informó sobre la planificación a establecimientos, operadores y prestadores de servicios para que preparen su oferta antes del inicio del evento.

Hoteles ofrecerán promociones especiales.

Restaurantes crearán menús temáticos.

Cafeterías y agencias de viajes ofrecerán paquetes especiales.

Atractivos turísticos tendrán horarios extendidos.

La iniciativa busca que los visitantes complementen los recorridos por los espectáculos de videomapping con la oferta turística y gastronómica disponible durante las tres jornadas del festival.

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