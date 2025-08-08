Desde este viernes, 8 de agosto de 2025, hasta el domingo, el Centro Histórico de Quito es el escenario principal del Festival de Mapping Quito, Luz de América, más conocido como de luces y hay un plan de seguridad.

En el evento cultural espera la asistencia de más de 250 000 personas durante sus tres días de duración.

Seguridad para festival de luces en Quito

El Municipio informó que, para garantizar el orden y la seguridad de los asistentes, desplegará un contingente de 5 000 efectivos municipales, en coordinación con 750 miembros de la Policía Nacional.

Así lo confirmó Carolina Andrade, secretaria de Seguridad, quien señaló que el dispositivo será distribuido estratégicamente durante el evento.

Un centro de mando será parte

El Puesto de Mando Unificado (PMU) operará desde el Centro de Operaciones de Emergencia Metropolitano (COE-M). Desde este punto, el personal coordinarán las acciones de seguridad y respuesta ante emergencias.

Del mismo modo, según informó el Cabildo, se instalarán cinco puestos de control en puntos estratégicos del Centro Histórico: Basílica del Voto Nacional, Plaza del Teatro, Plaza de Santo Domingo y Plaza de San Francisco.

🚇🚎 #QuitoLuzDeAmérica | Del 8 al 10 de agosto, Metro, Trolebús y Ecovía operarán hasta las ⏰ 00h00 para que disfrutes del festival 🎉.#QuitoRenace pic.twitter.com/DFdNF1s7S4 — Municipio de Quito (@MunicipioQuito) August 7, 2025

En los lugares habrá personal de salud. Se suman puntos para niños extraviados y zonas de concentración de víctimas, en coordinación con la Unidad Patronato Municipal San José.

El evento contará con el apoyo logístico y operativo de la Agencia Metropolitana de Control, Cuerpo de Bomberos, Agencia Metropolitana de Tránsito y el Cuerpo de Agentes de Control.

El Metro de Quito operará con horario extendido hasta las 00:00 durante los días del festival.

Recomendaciones para las personas que acudan

Quienes se animen a ir deben tomar en cuenta algunos consejos para prevenir complicaciones: