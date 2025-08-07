La Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) implementará cierres viales durante el evento de mapping ‘Quito, Luz de América’, que se llevará a cabo del 8 al 10 de agosto en diversos puntos emblemáticos de la capital. Este espectáculo coincidirá con el feriado por el Primer Grito de la Independencia.
Este festival, que tendrá lugar de 19:00 a 23:00, se desarrollará en lugares como la Iglesia de San Francisco, la Iglesia de Santo Domingo, el Teatro Sucre, la Iglesia de la Basílica, el Parque La Alameda y el Boulevard de los Shyris.
Cierres viales en Quito por evento
A partir de las 17:00, se implementarán cierres viales en el Centro Histórico de Quito y sectores cercanos.
Las principales calles restringidas serán Matovelle, Venezuela, García Moreno, Benalcázar, Cuenca, Imbabura, Bolívar, Loja, Rocafuerte, y Montúfar, además de las avenidas Maldonado, Pichincha y Mariscal Sucre. T
ambién se activarán cierres emergentes en la avenida 10 de Agosto y vías cercanas, dependiendo de la cantidad de peatones.
Desvíos de transporte público durante el festival
Para garantizar la movilidad, se implementarán desvíos en el transporte público de Quito. El Trolebús circulará en el sentido sur-norte desde la estación Quitumbe hasta La Recoleta, desviándose por la calle De la Exposición, mientras que en el sentido norte-sur, operará entre la estación El Labrador y El Ejido, desviándose por la calle Río de Janeiro.
El Corredor Central Norte también experimentará desvíos en las avenidas 10 de Agosto, Pichincha, Gran Colombia y América.
Estacionamientos y acceso para residentes y turistas
Para quienes necesiten estacionar, se habilitarán varios estacionamientos en puntos clave como El Tejar, La Ronda y Montúfar 2. Los residentes del Centro Histórico podrán acceder a su zona mostrando su planilla de servicio básico, mientras que los turistas deberán presentar su reserva de hospedaje.
Con este operativo, la AMT busca asegurar una movilidad fluida y ordenada durante el evento, promoviendo un ambiente seguro para peatones y conductores.