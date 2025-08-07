La Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) implementará cierres viales durante el evento de mapping ‘Quito, Luz de América’, que se llevará a cabo del 8 al 10 de agosto en diversos puntos emblemáticos de la capital. Este espectáculo coincidirá con el feriado por el Primer Grito de la Independencia.

Este festival, que tendrá lugar de 19:00 a 23:00, se desarrollará en lugares como la Iglesia de San Francisco, la Iglesia de Santo Domingo, el Teatro Sucre, la Iglesia de la Basílica, el Parque La Alameda y el Boulevard de los Shyris.

Más noticias

Cierres viales en Quito por evento

A partir de las 17:00, se implementarán cierres viales en el Centro Histórico de Quito y sectores cercanos.

Las principales calles restringidas serán Matovelle, Venezuela, García Moreno, Benalcázar, Cuenca, Imbabura, Bolívar, Loja, Rocafuerte, y Montúfar, además de las avenidas Maldonado, Pichincha y Mariscal Sucre. T

ambién se activarán cierres emergentes en la avenida 10 de Agosto y vías cercanas, dependiendo de la cantidad de peatones.

🚨 #QuitoLuzDeAmérica | El 8,9,10 de agosto activamos un operativo especial de tránsito.



🚇 Usa transporte público para movilizarte con agilidad.

🚗 Si vienes en auto, déjalo en los estacionamientos habilitados y evita congestiones.



¡Disfruta con movilidad segura!#QuitoRenace pic.twitter.com/nhKp3YP3Wp — AMTQuito (@AMT_Quito) August 6, 2025

Desvíos de transporte público durante el festival

Para garantizar la movilidad, se implementarán desvíos en el transporte público de Quito. El Trolebús circulará en el sentido sur-norte desde la estación Quitumbe hasta La Recoleta, desviándose por la calle De la Exposición, mientras que en el sentido norte-sur, operará entre la estación El Labrador y El Ejido, desviándose por la calle Río de Janeiro.

El Corredor Central Norte también experimentará desvíos en las avenidas 10 de Agosto, Pichincha, Gran Colombia y América.

Esta información le puede interesar: Quito extiende horario de la Ecovía, Trolebús y Metro por evento en el feriado del 10 de agosto

Estacionamientos y acceso para residentes y turistas

Para quienes necesiten estacionar, se habilitarán varios estacionamientos en puntos clave como El Tejar, La Ronda y Montúfar 2. Los residentes del Centro Histórico podrán acceder a su zona mostrando su planilla de servicio básico, mientras que los turistas deberán presentar su reserva de hospedaje.

Con este operativo, la AMT busca asegurar una movilidad fluida y ordenada durante el evento, promoviendo un ambiente seguro para peatones y conductores.