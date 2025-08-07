Durante el feriado del 10 de Agosto, Quito se prepara para recibir el turismo del extranjero y, sobre todo, el interno. Las autoridades esperan que con las mayores fiestas que se preparan para celebrar, espera atraer miles de visitantes con festivales de luces, comida popular y actividades culturales.

Festival de Mapping y Hueca Fest, las principales apuestas de turismo por el feriado del 10 de agosto en Quito

El Municipio de Quito, a través de Quito Turismo, impulsa dos eventos como ejes de la agenda turística por el feriado del 10 de agosto: el Festival de Mapping ‘Quito Luz de América’ y el Hueca Fest 2025. Ambos eventos se realizarán del 8 al 10 de agosto y buscan reactivar el turismo y la economía local.

El Festival de Mapping proyectará historias en movimiento sobre las fachadas de seis sitios emblemáticos del Centro Histórico, entre ellos la Basílica del Voto Nacional, San Francisco, Santo Domingo y el Teatro Sucre. Esta será la primera vez que estas activaciones lumínicas se expandan hacia el Parque La Alameda y La Carolina. Según Quito Turismo, la ruta de luz se ha ampliado este año para cubrir una mayor extensión del centro y norte de la ciudad.

Por otro lado, el Hueca Fest 2025 reunirá a decenas de restaurantes tradicionales, conocidos como huecas, que ofrecerán platos típicos ecuatorianos a precios accesibles. Este evento se ha consolidado como una actividad familiar y comunitaria desde su primera edición en 2022.

El Hueca Fest es uno de los eventos que, desde su primera edición en el 2022, va ganando terreno en la preferencia de los quiteños. Foto: Quito Informa.

Cifras del año pasado y previsiones para el turismo en Quito por el 10 de agosto del 2025

En 2024, el Festival de Mapping convocó a más de 200 000 personas y generó cerca de 1,9 millones de dólares en ventas. Para este año, Quito Turismo estima la presencia de 5 000 personas por punto de proyección, con la expectativa de superar el impacto del año anterior.

La gerente de Quito Turismo, Alejandra Ordóñez, indicó que existe una alta afluencia de visitantes nacionales durante este feriado, especialmente desde Guayaquil, Cuenca, Manta, Ibarra, Ambato, Riobamba y Puyo, tanto por vía aérea como terrestre.

Seguridad y operación logística en el feriado del 10 de agosto

Para garantizar la seguridad de los asistentes, el Municipio desplegará más de 2 500 funcionarios municipales y al menos 1 700 agentes del Gobierno central. El operativo incluye control de ventas, atención en caso de extravío de niños, bioseguridad y vigilancia policial.

El Metro de Quito también ampliará su horario de funcionamiento hasta las 24:00 durante los tres días del evento.

Estrategia de promoción nacional para el turismo en los feriados del 10 de agosto en Quito

Como parte de la campaña de promoción del destino, Quito Turismo ha realizado caravanas promocionales a nivel nacional. Estas han incluido acciones dirigidas tanto a consumidores como a operadores turísticos. Además, se ha vinculado la nueva marca ciudad en todos los materiales promocionales del feriado.

La entidad ha trabajado con gremios del sector turístico para incentivar paquetes turísticos y activar la oferta privada durante estos días. “Vemos entusiasmo en los operadores, agencias y hoteles para trabajar colectivamente”, dijo Ordóñez.

Más actividades culturales en la ciudad

A la programación se suman museos y espacios culturales. El Museo del Carmen Alto y el Museo de la Ciudad atenderán de 12h00 a 22h00 durante los días del festival. Además, entidades como la Secretaría de Cultura, la Secretaría del Deporte y las administraciones zonales organizan otras actividades complementarias, especialmente en zonas rurales del Distrito.

La expectativa institucional es que el 10 de agosto, con sus 216 años del Primer Grito de Independencia, deje de ser solo una fecha cívica y se convierta en una celebración cultural sostenida, que convoque a quiteños y visitantes a redescubrir el valor simbólico del Centro Histórico.