Quito reforestará 21 zonas afectadas por los incendios forestales

Fecha de publicación: 19 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 19 de octubre de 2026

Quito prepara jornadas de reforestación para recuperar cerca de 2 000 hectáreas afectadas por los incendios forestales. El Municipio aspira a restaurar el 70% de esa superficie durante este año, según informó el secretario de Ambiente, Santiago Sandoval, en una entrevista con MQ Radio este lunes 19 de octubre de 2026.

Reforestación en Quito: ¿dónde serán las primeras jornadas?

La primera jornada tendrá lugar el sábado 24 de octubre, como parte de la iniciativa Mega Minga’ Las actividades cubrirán ocho sectores: Carcelén Bajo, Ciudad Bicentenario, Panecillo, Santa Clara, parque metropolitano Guangüiltagua, Ilaló, El Guangal y Lloa.

El cronograma continuará el 29 de octubre en la quebrada Colorada, en San Antonio de Pichincha. El 7 de noviembre, las tareas llegarán a Alangasí, San Juan y Nayón.

La segunda Mega Minga está prevista para el sábado 14 de noviembre. En esa fecha, las labores abarcarán nueve lugares, entre ellos Casitagua, Chilibulo, La Ecuatoriana, Vicentina, Calacalí y Pifo.

¿Cómo se recuperarán las zonas afectadas por los incendios en Quito?

El plan contempla la siembra de plantas nativas, el uso de drones forestales para dispersar semillas y la recuperación natural de las áreas afectadas. Los drones permitirán trabajar en sectores de difícil acceso.

Sandoval señaló que los incendios dejaron un impacto ambiental importante. Por ello, consideró necesario fortalecer la educación ambiental y las acciones climáticas para promover la corresponsabilidad ciudadana y el cuidado de la naturaleza.

Durante la época seca, el Municipio también impulsa la iniciativa Todos juntos contra el fuego, que promueve brigadas comunitarias, trabajo en territorio y gabinetes contraincendios. Sin embargo, el secretario advirtió que persisten prácticas de riesgo, como la quema de desechos y residuos vegetales, especialmente en zonas rurales.

Quito busca recuperar el 70% de las hectáreas afectadas

El antecedente de 2024 muestra el alcance de estas intervenciones. En ese año, los incendios afectaron 2 200 hectáreas y el Municipio restauró más de 1 500, con apoyo de drones forestales, mingas comunitarias y siembra de plantas nativas.

Para este año, la meta es recuperar el 70% de las cerca de 2 000 hectáreas afectadas. Además de las labores de reforestación, el plan contempla la restauración natural de las zonas perjudicadas por el fuego.

Sandoval también destacó el aumento de la siembra anual de árboles en Quito. Según sus cifras, antes de 2023 la ciudad plantaba alrededor de 16 000 árboles por año. En los últimos años, la cifra llegó a 150 000 árboles anuales.

El secretario agregó que el área verde y el arbolado urbano pasaron de 16 a 22 metros cuadrados por habitante.

¿Cómo participar en las mingas de reforestación en Quito?

Las personas interesadas pueden inscribirse en las actividades a través de la aplicación Tu huella Quito. La herramienta permite medir la huella de carbono individual y acceder a opciones de voluntariado y participación ciudadana.

Entre las actividades disponibles constan las mingas, los procesos de reforestación, los talleres y las jornadas comunitarias relacionadas con la agenda ambiental de la capital.

La iniciativa también cuenta con la participación de empresas privadas, instituciones municipales y la academia, según informó Sandoval.

Reforestación por incendios forestales en Quito; preguntas frecuentes

❓ ¿Cuántas hectáreas afectadas por los incendios forestales busca recuperar Quito en 2026? El Municipio de Quito busca recuperar cerca de 2 000 hectáreas afectadas por los incendios forestales y restaurar el 70% de esa superficie durante 2026.

Contexto: El secretario de Ambiente, Santiago Sandoval, informó sobre esta meta en una entrevista con MQ Radio el lunes 19 de octubre de 2026. El plan contempla la siembra de plantas nativas, el uso de drones forestales para dispersar semillas y la recuperación natural de las zonas afectadas. ❓ ¿Cuándo será la primera jornada de reforestación en Quito en octubre de 2026? La primera jornada de reforestación se realizará el sábado 24 de octubre de 2026, como parte de la iniciativa Mega Minga.

Contexto: Las actividades abarcarán ocho sectores de Quito: Carcelén Bajo, Ciudad Bicentenario, Panecillo, Santa Clara, parque metropolitano Guangüiltagua, Ilaló, El Guangal y Lloa. ❓ ¿En qué sectores de Quito se realizarán las jornadas de reforestación de octubre y noviembre de 2026? Las jornadas se realizarán en ocho sectores el 24 de octubre, en la quebrada Colorada el 29 de octubre y en Alangasí, San Juan y Nayón el 7 de noviembre. La segunda Mega Minga está prevista para el 14 de noviembre.

Contexto: La jornada del 24 de octubre llegará a Carcelén Bajo, Ciudad Bicentenario, Panecillo, Santa Clara, parque metropolitano Guangüiltagua, Ilaló, El Guangal y Lloa. El 29 de octubre, las tareas continuarán en la quebrada Colorada, en San Antonio de Pichincha. Para el 14 de noviembre, el cronograma incluye nueve lugares, entre ellos Casitagua, Chilibulo, La Ecuatoriana, Vicentina, Calacalí y Pifo. ❓ ¿Cómo recuperará Quito las zonas afectadas por los incendios forestales? El plan contempla la siembra de plantas nativas, la dispersión de semillas con drones forestales y la recuperación natural de las áreas afectadas por el fuego.

Contexto: Según Santiago Sandoval, secretario de Ambiente, los drones permitirán trabajar en sectores de difícil acceso. El Municipio también impulsa mingas comunitarias y acciones de educación ambiental para fortalecer la corresponsabilidad ciudadana y el cuidado de la naturaleza. ❓ ¿Cuántas hectáreas afectaron los incendios forestales en Quito en 2024 y cuántas se restauraron? En 2024, los incendios forestales afectaron 2 200 hectáreas y el Municipio restauró más de 1 500.

Contexto: Las labores de recuperación contaron con drones forestales, mingas comunitarias y siembra de plantas nativas. Este antecedente sirve como referencia para la meta de 2026, que busca restaurar el 70% de las cerca de 2 000 hectáreas afectadas.

Te recomendamos