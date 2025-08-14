La mañana del martes 12 de agosto, Quito amaneció con vallas publicitarias que mostraban los rostros y nombres de los nueve jueces de la Corte Constitucional, junto a mensajes en su contra.

Estas piezas se colocaron en el marco de la marcha convocada por el presidente Daniel Noboa hacia el alto tribunal, realizada tras la decisión de la Corte de suspender artículos de tres leyes aprobadas por la Asamblea Nacional y respaldadas por el Ejecutivo.

AMC retira vallas publicitarias sin permiso en Quito

Ese mismo día, después de la movilización, la Agencia Metropolitana de Control (AMC) retiró seis estructuras metálicas instaladas sin autorización en la avenida 6 de Diciembre y otros puntos de la ciudad. Cuando fueron desmontadas, las lonas con los mensajes ya no estaban.

La AMC indicó que las estructuras podían representar un riesgo para la seguridad de quienes participaron en la manifestación y de las personas que circulaban por el sector.

Fueron trasladadas a bodegas municipales, donde permanecerán mientras se desarrolla un proceso administrativo que puede durar hasta seis meses.

Si se identifica a los responsables, enfrentarán multas de 940 dólares por cada estructura, lo que sumaría 5 640 dólares.

Valla cayó en el puente del Guambra y dejó dos heridos

En el puente del Guambra, en la avenida Patria y 10 de Agosto, una de las vallas publicitarias cayó durante la concentración y golpeó a varias personas. El ECU 911 informó que dos de ellas resultaron heridas y fueron llevadas a centros de salud para su valoración.

La estructura estaba montada sobre una base metálica sin fijación a un soporte estable. No se ha determinado si la caída se produjo por efecto del viento o por manipulación.

Tensión entre el Gobierno y la Corte Constitucional

Las vallas se colocaron después de que la Corte Constitucional suspendiera artículos de las leyes de Solidaridad, Inteligencia e Integridad Pública.

Entre los artículos suspendidos figuraba uno que facultaba al presidente para conceder “indulto anticipado” a policías y militares, y otro que autorizaba operaciones de inteligencia con agentes encubiertos y acceso a información de usuarios de telefonía.

El presidente Noboa señaló que estas normas son necesarias para enfrentar la situación de seguridad en el país.

Por su parte, organizaciones sociales y de derechos humanos expresaron preocupaciones sobre su alcance. Amnistía Internacional, Human Rights Watch, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y el alto comisionado de la ONU, Volker Türk, rechazaron los señalamientos y actos en contra de la Corte y pidieron respeto a su independencia.