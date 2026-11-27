Fecha de publicación: 27 de noviembre de 2026

Fecha de modificación: 27 de noviembre de 2026

Las tradicionales chivas forman parte de las celebraciones por las Fiestas de Quito. Estos vehículos turísticos recorrerán distintos sectores de la capital durante los festejos, pero deberán cumplir con disposiciones específicas para garantizar la seguridad de sus pasajeros y evitar problemas en la circulación.

La Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) definió las zonas por donde podrán circular, los puntos autorizados para recoger y dejar pasajeros y las restricciones que deberán respetar.

Más noticias

¿Por dónde pueden circular las chivas en Quito?

La Secretaría de Movilidad y la AMT establecieron tres perímetros de circulación para las chivas durante las Fiestas de Quito. Cada zona cuenta con límites específicos:

Perímetro 1

Norte: avenida Gaspar de Villarroel.

Sur: avenida Orellana.

Este: avenida 6 de Diciembre.

Oeste: avenida Amazonas.

Perímetro 2

Norte: calle Oriente.

Sur: calle Bolívar.

Este: calle Montúfar.

Oeste: calle Benalcázar.

Perímetro 3

Norte: avenida Orellana.

Sur: avenida Coruña.

Este: avenida González Suárez.

Oeste: avenida 6 de Diciembre.

Estos límites organizan los recorridos de las chivas en distintos sectores de Quito durante las festividades.

¿Dónde pueden embarcar y desembarcar pasajeros las chivas?

La AMT estableció cuatro puntos autorizados para el embarque y desembarque de pasajeros. Los usuarios podrán utilizar las siguientes paradas:

Plataforma Quitumbe. Tribuna del Sur. Avenida Naciones Unidas e Iñaquito. Bicentenario (ingreso antiguo aeropuerto).

Además, existen seis paradas momentáneas para los recorridos:

El Panecillo. San Blas. Bicentenario (ingreso antiguo aeropuerto). Parque El Arbolito (avenida 12 de Octubre). Parque Julio Andrade. Plataforma Quitumbe.

Los usuarios deberán tomar en cuenta estos puntos para organizar sus recorridos y utilizar el servicio dentro de las zonas establecidas.

¿En qué horario pueden circular las chivas por las Fiestas de Quito?

Las chivas podrán operar desde las 17:00 hasta las 00:00. Sin embargo, los recorridos que salgan antes de la medianoche y continúen activos podrán finalizar su ruta hasta la 01:00.

La AMT ejecutará controles en las vías para verificar el cumplimiento del registro temporal y las disposiciones de circulación. La entidad también exhorta a los prestadores del servicio a respetar las medidas de seguridad.

Estas son las seis prohibiciones para las chivas en Quito

Durante sus recorridos, las chivas deberán cumplir seis restricciones para precautelar la seguridad de los pasajeros y de otros usuarios de las vías:

Llevar personas en la parte superior del vehículo. Obstaculizar el tránsito vehicular. Circular a más de 30 km/h cuando transporten pasajeros. Permitir el expendio o consumo de bebidas alcohólicas a los tripulantes y usuarios. Auspiciar o llevar propagandas que contravengan la Ley Orgánica de Defensa del Consumidor. Conducir el vehículo con una licencia distinta a las categorías D y E, que corresponden a este servicio.

Funcionamiento de las chivas en las Fiestas de Quito; preguntas frecuentes

❓ ¿Por dónde pueden circular las chivas durante las Fiestas de Quito 2026? Las chivas podrán circular por tres perímetros definidos por la Secretaría de Movilidad y la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT), que abarcan sectores del norte, centro y centro norte de Quito.

Contexto: Cada perímetro tiene límites específicos para organizar los recorridos y evitar problemas en la circulación durante las festividades. ❓ ¿Cuáles son los límites del perímetro 1 para la circulación de chivas en Quito? El perímetro 1 está delimitado por las avenidas Gaspar de Villarroel, Orellana, 6 de Diciembre y Amazonas.

Contexto: La avenida Gaspar de Villarroel marca el límite norte; la avenida Orellana, el sur; la avenida 6 de Diciembre, el este; y la avenida Amazonas, el oeste. ❓ ¿Qué calles delimitan el perímetro 2 de circulación de las chivas? El perímetro 2 comprende el área delimitada por las calles Oriente, Bolívar, Montúfar y Benalcázar.

Contexto: La calle Oriente establece el límite norte; la Bolívar, el sur; la Montúfar, el este; y la Benalcázar, el oeste. ❓ ¿Qué avenidas delimitan el perímetro 3 para las chivas en Quito? El perímetro 3 está delimitado por las avenidas Orellana, Coruña, González Suárez y 6 de Diciembre.

Contexto: La avenida Orellana marca el límite norte; la Coruña, el sur; la González Suárez, el este; y la 6 de Diciembre, el oeste. ❓ ¿Dónde pueden recoger y dejar pasajeros las chivas durante las Fiestas de Quito? La AMT autorizó cuatro puntos para el embarque y desembarque de pasajeros: Plataforma Quitumbe, Tribuna del Sur, avenida Naciones Unidas e Iñaquito y Bicentenario, en el ingreso del antiguo aeropuerto.

Contexto: Los usuarios deberán utilizar estos puntos autorizados para subir o bajar de las chivas durante los recorridos por la capital.

Te recomendamos