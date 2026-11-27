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Las tradicionales chivas forman parte de las celebraciones por las Fiestas de Quito. Estos vehículos turísticos recorrerán distintos sectores de la capital durante los festejos, pero deberán cumplir con disposiciones específicas para garantizar la seguridad de sus pasajeros y evitar problemas en la circulación.
La Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) definió las zonas por donde podrán circular, los puntos autorizados para recoger y dejar pasajeros y las restricciones que deberán respetar.
La Secretaría de Movilidad y la AMT establecieron tres perímetros de circulación para las chivas durante las Fiestas de Quito. Cada zona cuenta con límites específicos:
Perímetro 1
Perímetro 2
Perímetro 3
Estos límites organizan los recorridos de las chivas en distintos sectores de Quito durante las festividades.
La AMT estableció cuatro puntos autorizados para el embarque y desembarque de pasajeros. Los usuarios podrán utilizar las siguientes paradas:
Además, existen seis paradas momentáneas para los recorridos:
Los usuarios deberán tomar en cuenta estos puntos para organizar sus recorridos y utilizar el servicio dentro de las zonas establecidas.
Las chivas podrán operar desde las 17:00 hasta las 00:00. Sin embargo, los recorridos que salgan antes de la medianoche y continúen activos podrán finalizar su ruta hasta la 01:00.
La AMT ejecutará controles en las vías para verificar el cumplimiento del registro temporal y las disposiciones de circulación. La entidad también exhorta a los prestadores del servicio a respetar las medidas de seguridad.
Durante sus recorridos, las chivas deberán cumplir seis restricciones para precautelar la seguridad de los pasajeros y de otros usuarios de las vías:
Las chivas podrán circular por tres perímetros definidos por la Secretaría de Movilidad y la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT), que abarcan sectores del norte, centro y centro norte de Quito.
Contexto: Cada perímetro tiene límites específicos para organizar los recorridos y evitar problemas en la circulación durante las festividades.
El perímetro 1 está delimitado por las avenidas Gaspar de Villarroel, Orellana, 6 de Diciembre y Amazonas.
Contexto: La avenida Gaspar de Villarroel marca el límite norte; la avenida Orellana, el sur; la avenida 6 de Diciembre, el este; y la avenida Amazonas, el oeste.
El perímetro 2 comprende el área delimitada por las calles Oriente, Bolívar, Montúfar y Benalcázar.
Contexto: La calle Oriente establece el límite norte; la Bolívar, el sur; la Montúfar, el este; y la Benalcázar, el oeste.
El perímetro 3 está delimitado por las avenidas Orellana, Coruña, González Suárez y 6 de Diciembre.
Contexto: La avenida Orellana marca el límite norte; la Coruña, el sur; la González Suárez, el este; y la 6 de Diciembre, el oeste.
La AMT autorizó cuatro puntos para el embarque y desembarque de pasajeros: Plataforma Quitumbe, Tribuna del Sur, avenida Naciones Unidas e Iñaquito y Bicentenario, en el ingreso del antiguo aeropuerto.
Contexto: Los usuarios deberán utilizar estos puntos autorizados para subir o bajar de las chivas durante los recorridos por la capital.