Quito cambiará parte de su Concejo durante la campaña electoral

El proceso para las elecciones seccionales moverá temporalmente la composición del Concejo Metropolitano de Quito. 12 de sus 21 integrantes constan dentro de las postulaciones para los próximos comicios y Pabel Muñoz también busca un segundo período en la Alcaldía.

La campaña obligará a varias autoridades a separarse de sus funciones y dará paso a sus reemplazos dentro del Legislativo municipal.

Concejales de Quito que buscan la reelección deberán pedir licencia

El Código de la Democracia determina qué ocurre con una autoridad de elección popular cuando busca permanecer en el mismo puesto.

El artículo 93 establece que los dignatarios que opten por la reelección inmediata al mismo cargo deben solicitar una licencia sin remuneración desde el inicio de la campaña electoral. Es decir, no necesitan renunciar a la dignidad que ocupan.

El constitucionalista Edison Guarango explica que esta regla aplica para los concejales que buscan permanecer en sus puestos. La licencia reemplaza a la renuncia porque la candidatura corresponde a la misma dignidad.

Esteban Ron, de la Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas de la UISEK, coincide con esa interpretación y añade qué ocurre con las curules durante la ausencia de los principales.

Cada concejal cuenta con su respectivo suplente. Por ello, cuando los principales salgan con licencia para participar en la campaña, sus suplentes asumirán temporalmente esos espacios.

Los puestos, entonces, no quedarán vacíos. Tampoco existirá una salida definitiva de los concejales que buscan la reelección. La licencia suspenderá temporalmente el ejercicio de sus funciones durante el período electoral correspondiente.

Estos concejales de Quito constan entre las postulaciones

Emilio Uzcátegui consta por la alianza PSE-UP. Actualmente representa a la zona urbana norte.

Diana Cruz, integrante de la Revolución Ciudadana, también consta por la alianza PSE-UP y representa a la zona urbana centro.

María Fernanda Racines, actual vicealcaldesa, figura por la alianza PSE-UP. Su representación corresponde a las parroquias rurales.

Adrián Ibarra, integrante de la Revolución Ciudadana, busca continuar como concejal de las parroquias rurales con la alianza PSE-UP.

Gabriel Noroña su inscripción corresponde a la candidatura alterna de María Fernanda Racines.

Darío Cahueñas consta para la reelección por la Izquierda Democrática y actualmente representa al centro urbano.

Diego Garrido, concejal por el norte urbano, inscribió su candidatura con Movimiento Futuro.

Estefanía Grunauer, también representante del norte urbano, consta por Pachakutik.

Juan Báez busca continuar como representante del centro urbano mediante la alianza PSE-UP.

Michael Aulestia apunta a otro período como concejal rural, esta vez con ADN.

Andrés Campaña busca continuar como concejal del norte urbano con el movimiento Imparables.

Héctor Cueva consta como candidato para el sur urbano mediante la alianza PSE-UP.

La campaña electoral está prevista entre el 12 y el 26 de noviembre, según la información disponible para esta nota.

Pabel Muñoz también deberá solicitar licencia por la reelección

La regla del artículo 93 no se limita a los concejales. Pabel Muñoz busca permanecer en la Alcaldía de Quito y, por tanto, también entra en el escenario de una reelección inmediata para el mismo cargo.

Ron señala que Muñoz deberá solicitar una licencia sin remuneración durante la campaña electoral.

El actual alcalde consta como candidato de Alianza Ciudadana, integrada por Unidad Popular, el Partido Socialista Ecuatoriano y Todos.

La situación adquiere otra particularidad porque María Fernanda Racines, actual vicealcaldesa, también consta dentro de las candidaturas para otro período como concejala.

Wilson Merino tuvo que renunciar para buscar la Alcaldía de Quito

Wilson Merino enfrenta un escenario jurídico diferente. Dejó su concejalía para competir por la Alcaldía con el movimiento Imparables.

El artículo 93 del Código de la Democracia establece que una autoridad de elección popular que se postula para un cargo diferente debe renunciar al puesto que ejerce antes de presentar la solicitud de inscripción de su candidatura.

Merino pasó de concejal a candidato a alcalde, por lo que su caso no corresponde a una reelección para la misma dignidad.

Elecciones seccionales de Quito, preguntas frecuentes