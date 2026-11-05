Placas terminadas en 0 deben cumplir la revisión técnica en Quito durante este mes

Fecha de publicación: 5 de noviembre de 2026

Fecha de modificación: 5 de noviembre de 2026

Noviembre marca el último mes de la calendarización vehicular 2026 en Ecuador. La Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) recuerda que los propietarios de automotores cuya placa termina en 0 deben cumplir este mes con la Revisión Técnica Vehicular (RTV) y la matriculación anual para evitar multas.

El cronograma nacional establece que el proceso comienza en febrero con el dígito 1 y concluye en noviembre con el número 0. Los conductores que realicen estos trámites en diciembre deberán cancelar una multa de 25 dólares por incumplir el calendario.

La AMT también presentó un balance de los procesos ejecutados durante 2026. Hasta el momento, la entidad contabiliza 512 920 revisiones técnicas vehiculares y 390 848 matriculaciones.

🗞️ #BoletínAMT | La AMT recuerda a la ciudadanía que en noviembre concluye la calendarización vehicular que rige a escala nacional.



🚗En este mes, los propietarios de vehículos cuya placa termina en 0 deberán realizar la Revisión Técnica Vehicular (RTV) y la matriculación 2026.… pic.twitter.com/zj71lgCfgq — AMTQuito (@AMT_Quito) November 5, 2026

Noviembre corresponde a los vehículos con placas terminadas en 0

Los propietarios de vehículos con placas terminadas en 0 deben acudir durante noviembre a los centros autorizados para completar la revisión técnica y la matriculación correspondiente a 2026.

La calendarización organiza los trámites según el último dígito de la placa. Febrero corresponde al número 1 y cada mes incorpora el siguiente dígito hasta llegar al 0 en noviembre.

Quienes no cumplan dentro del periodo establecido podrán realizar el trámite en diciembre, pero deberán asumir el recargo de 25 dólares por calendarización.

AMT registra más de 512 000 revisiones técnicas en 2026

Las estadísticas de la Agencia Metropolitana de Tránsito reflejan 512 920 procesos de Revisión Técnica Vehicular durante este año. De ese total, 367 291 automotores aprobaron la inspección, mientras que 145 620 quedaron en condición de revisión condicionada.

En cuanto a la matriculación, la entidad contabiliza 390 848 vehículos registrados durante 2026.

Junio concentró la mayor demanda del año, con 62 573 procesos de matriculación. Esta cifra convirtió a ese mes en el periodo de mayor actividad para los trámites vehiculares.

Quito cuenta con seis centros de revisión y dos de matriculación

La AMT dispone de seis Centros de Revisión Técnica Vehicular (CRTV) y dos centros de matriculación para atender a los propietarios de automotores.

Antes de solicitar un turno, los usuarios deben consultar y cancelar los valores pendientes. Entre estos rubros constan la matrícula, la revisión técnica vehicular, los valores de la Prefectura y las posibles multas por infracciones de tránsito.

Una vez que cumplan con esos requisitos, los conductores pueden ingresar al portal institucional www.amt.gob.ec para solicitar un turno y completar los trámites correspondientes.

Exoneración de la multa para placas del 1 al 4 termina en noviembre

La AMT también recordó que los propietarios de vehículos cuyas placas terminan en los dígitos del 1 al 4 todavía pueden acceder al beneficio de exoneración de los 25 dólares por calendarización.

Esta disposición responde a los inconvenientes registrados en el sistema de la Agencia Nacional de Tránsito (ANT). Sin embargo, el beneficio tiene vigencia únicamente hasta el 30 de noviembre de 2026.

La entidad mantiene el llamado a los propietarios para que completen los procesos pendientes dentro de los plazos establecidos en el calendario vehicular.

Te recomendamos