Usuarios no accederán a la matriculación de vehículos nuevos el miércoles

Fecha de publicación: 13 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 13 de octubre de 2026

Los usuarios y casas comerciales no podrán efectuar el trámite de matriculación de vehículos nuevos este miércoles 14 de octubre de 2026 en Quito. La medida responde a una serie de fallas técnicas e intermitencias registradas en la plataforma informática central que soporta estas gestiones vehiculares a escala nacional, lo que impide el normal procesamiento de las solicitudes de registro para automotores que recién salen al mercado.

Intermitencias en la plataforma tecnológica nacional

El origen del problema radica en fallas operativas dentro del Sistema Único Integrado de Tránsito (SUIT), administrado por la Agencia Nacional de Tránsito (ANT). Estos inconvenientes en la infraestructura digital gubernamental afectan de manera directa el flujo de datos necesario para validar la documentación e ingresar las unidades recién adquiridas en los registros oficiales.

Debido a esta desconexión e inestabilidad del sistema centralizado, la diligencia de matriculación de vehículos nuevos no cuenta con el soporte operativo requerido para emitir resoluciones ni validar expedientes durante toda la jornada fijada.

Impacto directo en el sector de las concesionarias

La paralización temporal de esta actividad tecnológica incide de forma específica sobre los establecimientos comerciales dedicados a la venta automotriz. Por disposición técnica, el miércoles 14 de octubre de 2026 no estará habilitado el servicio de matriculación de vehículos nuevos para las concesionarias.

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Debido a intermitencias en el Sistema Único Integrado de Tránsito (SUIT) de la Agencia Nacional de Tránsito (ANT), este miércoles 14 de octubre no estará habilitado el servicio de matriculación de vehículos nuevos.



📲 Informaremos oportunamente el… pic.twitter.com/XPf0DZOPOw — AMTQuito (@AMT_Quito) October 13, 2026

Esta situación frena la entrega formal y la legalización de los automotores cero kilómetros que tenían previsto completar su trámite durante la fecha señalada, a la espera de que el enlace con la base de datos estatal se restablezca plenamente.

Espera técnica para la reanudación del servicio

La Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) comunicó que se mantiene a la expectativa de que la Agencia Nacional de Tránsito (ANT) solvente los problemas tecnológicos existentes en la plataforma SUIT.

El objetivo institucional es retomar la atención con total normalidad una vez que el ente rector nacional logre estabilizar la herramienta digital, garantizando que el proceso de matriculación de vehículos nuevos cuente nuevamente con los accesos requeridos y opere sin interrupciones técnicas.

Canales oficiales para conocer la reactivación

Frente a la paralización temporal del proceso, los organismos de control solicitaron la debida comprensión ciudadana ante las molestias generadas por la caída del enlace tecnológico.

Asimismo, recomendaron a propietarios y representantes de casas comerciales mantenerse informados de manera exclusiva mediante sus canales oficiales de comunicación. A través de estos medios institucionales se informará oportunamente el momento exacto del restablecimiento de la matriculación de vehículos nuevos en la urbe.

Preguntas frecuntes

❓ ¿Se suspende la matriculación de vehículos nuevos este miércoles 14 de octubre de 2026?

Sí, el servicio de matriculación de vehículos nuevos no estará habilitado durante toda la jornada del miércoles.

La suspensión se debe a intermitencias detectadas en el Sistema Único Integrado de Tránsito (SUIT) perteneciente a la Agencia Nacional de Tránsito (ANT), afectando directamente a las concesionarias de la ciudad.

❓ ¿A quiénes afecta la suspensión de la matriculación de vehículos nuevos?

Afecta a las concesionarias automotrices que requieren legalizar automotores cero kilómetros.

Al estar inhabilitado el módulo en la plataforma central, las casas comerciales no pueden asentar el trámite de entrega y registro de las unidades durante el 14 de octubre.

❓ ¿Cuál es la causa técnica que impide la matriculación de vehículos nuevos?

Problemas e intermitencias en la plataforma del Sistema Único Integrado de Tránsito (SUIT).

El sistema pertenece a la Agencia Nacional de Tránsito (ANT), entidad gubernamental que debe solucionar los inconvenientes técnicos en su servidor para que la AMT pueda retomar la atención.

❓ ¿Qué entidad debe solucionar el fallo de la matriculación de vehículos nuevos?

La Agencia Nacional de Tránsito (ANT).

La Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) confirmó que se encuentra a la espera de que la ANT corrija los fallos en el sistema SUIT para volver a operar con normalidad.

❓ ¿Por qué medio se anunciará la reactivación de la matriculación de vehículos nuevos?

A través de los canales oficiales de la entidad metropolitana.

Las autoridades solicitaron comprensión a los ciudadanos y recomendaron consultar las cuentas y canales formales para conocer oportunamente cuándo se restablecerá el servicio.

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