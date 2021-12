El Pico y placa se retoma en Quito, tras el feriado

Redacción Elcomercio.com

La medida de restricción vehicular Pico y placa volverá a ser controlada en el perímetro urbano de Quito desde este martes 7 de diciembre del 2021, luego de concluir el feriado local por la conmemoración de los 487 años de fundación española de la capital.

De acuerdo con el esquema diseñado por el Municipio de Quito, dos placas vehiculares no pueden circular un día a la semana, durante cinco horas en la mañana y en la tarde. La restricción se inicia en la madrugada a las 05:00 hasta las 10:00 y desde las 16:00 hasta las 21:00. Luego de ese horario se permite transitar a todos los automotores.

En esta semana del 7 al 12 de diciembre, la circulación será de la siguiente forma:

Martes 7 de diciembre: No circulan las placas que terminan en 3 y 4.

Miércoles 8 de diciembre: No deben movilizarse las placas con último dígito 5 y 6.

Jueves 9 de diciembre: Prohibida la circulación a las placas terminadas en 7 y 8.

Viernes 10 de diciembre: No deben salir las placas 9 y 0.

Sábado 11 de diciembre: Se libera el tránsito.

Domingo 12 de diciembre: Todos los automotores pueden circular.

Irrespetar el Pico y placa se multa

Las personas que no acatan la resolución del Pico y placa serán multados en Quito. La sanción establece que deben cancelar un porcentaje del salario básico, que varía en función del número de veces en que reincida.

Así, la primera vez que una persona incumpla la medida deberá pagar el 15% del salario básico, la segunda vez tendrá que cancelar el 25% del SBU y si reincide por tercera ocasión será multado con el 50% del salario.

Límites

Norte: Calle de los Narcisos (vía sin restricción), intersección con la avenida Córdova Galarza (redondel Sector Escuela Superior de Policía), que luego pasa a unirse con la av. Simón Bolívar (redondel del puente Villorita).

Sur: Restricción hasta el puente de Catahuango, las calles S63 y S60 son vías sin restricción en el área industrial Guamaní (sector Eternit), sigue por la av. Pedro Vicente Maldonado hasta la calle Lucía Albán de Romero, continúa sobre la Albán de Romero hasta conectar con la av. Mariscal Sucre (vías con restricción).

Este: Avenida Simón Bolívar (vía sin restricción).

Oeste: Avenida Mariscal Sucre (con restricción) hasta unirse con la av. Córdova Galarza en dirección hacia la calle de los Narcisos (vías sin restricción vehicular).