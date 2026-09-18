Paso restringido en la Simón Bolívar por árboles con peligro de caída

Fecha de publicación: 18 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 18 de septiembre de 2026

La movilidad en el suroriente de la capital experimentará desvíos y reducciones de velocidad durante las mañanas de este fin de semana. Equipos municipales ejecutarán labores operativas para la tala de árboles en la Simón Bolívar, una acción orientada a retirar cerca de 100 ejemplares que registran daños estructurales y peligro de vuelco sobre la calzada vehicular.

Cierre de carril programado por tala de árboles en la Simón Bolívar

Los trabajos técnicos se cumplirán este sábado 19 y domingo 20 de septiembre de 2026, en una franja horaria comprendida entre las 07:00 y las 13:00.

Durante ambas jornadas se aplicará una restricción temporal mediante el cierre parcial del carril más próximo al parterre central en sentido norte-sur.

La gestión de la circulación en la zona estará a cargo de la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT), entidad que recomendó a los usuarios transitar con precaución y acatar la señalética preventiva dispuesta en el trayecto.

Seis kilómetros de intervención entre Puengasí y av. Pérez Bustamante

Las maniobras de corte y retiro abarcarán un tramo lineal aproximado de seis kilómetros. El perímetro de intervención se localiza entre el sector de la Loma de Puengasí y el intercambiador con la avenida Gonzalo Pérez Bustamante.

En este espacio geográfico se concentrarán los cortes de arbolado urbano para retirar troncos y ramas que amenazan con desplomarse sobre los automotores.

Evaluación técnica determinó peligro de fractura y desplome

La intervención se determinó tras inspecciones de especialistas de la Administración Zonal Eloy Alfaro, quienes aplicaron la metodología de Valoración Visual Técnica de Arbolado (VVT).

El análisis arrojó que alrededor de 100 ejemplares presentan riesgo inminente de fractura, colapso o volcamiento hacia la vía rápida, además de haber perdido sus funciones ambientales debido al deterioro.

Normativa municipal y compensación con 10 especies nativas

El procedimiento se ampara en el Código Metropolitano, cuerpo normativo que estipula el retiro de ejemplares vegetales secos o que constituyan una amenaza para la seguridad de las personas.

En apego a la sección V del cuerpo edilicio, se ejecutará una compensación forestal que contempla la siembra de 10 árboles por cada espécimen retirado en el sector de influencia. La reforestación incluirá especies nativas como Arrayán, Cholán y Yalomán para reconstruir la cobertura vegetal de la avenida.

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