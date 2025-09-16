La eliminación del subsidio al diésel, anunciada por el Gobierno Nacional el viernes 12 de septiembre de 2025, abrió un debate inmediato: ¿subirá el costo del transporte público? En Quito, el alcalde Pabel Muñoz respondió este martes 16 de septiembre y marcó una posición clara.

¿Subirá el precio de los pasajes en Quito tras la eliminación del subsidio al diésel?

Muñoz aseguró que la capital no modificará las tarifas por la eliminación del subsidio. “En Quito no estamos abiertos a definir un incremento de tarifas por la eliminación del subsidio al diésel”, expresó.

Actualmente, el pasaje en los buses urbanos de Quito cuesta 0,35 centavos de dólar. El Alcalde recalcó que esa tarifa se mantiene.

Al mismo tiempo, responsabilizó al Ejecutivo por el debate que hoy se instala en el país.

“El único responsable de que hoy se hable de un posible incremento de tarifas en el transporte público es el Gobierno Nacional. La eliminación del subsidio al diésel consta en un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y la historia nos demostró con muchos ejemplos que una receta impuesta suele fracasar en el Ecuador”, señaló.

Gobierno mantiene firme la eliminación del subsidio al diésel

Un día antes, el lunes 15 de septiembre, la vocera de la Presidencia, Carolina Jaramillo, ratificó que el Gobierno de Daniel Noboa no revertirá la medida. El retiro del subsidio elevó el precio del galón de diésel de 1,80 a 2,80 dólares desde el sábado 13 de septiembre.

Desde Latacunga, donde funciona de manera temporal la sede presidencial, Jaramillo afirmó que “no hay espacio para la negociación entendida como una suerte de presiones” y recalcó que “la decisión está tomada”.

Subrayó que en el país “quien toma las decisiones es el Gobierno nacional, liderado por el presidente Daniel Noboa”.

La vocera señaló que el diálogo con los sectores sociales se mantiene abierto, pero descartó acuerdos bajo presión.

Además, defendió que la eliminación del subsidio viene acompañada del “programa más ambicioso de redistribución de recursos y entrega de recursos sociales”.

Entre las medidas, destacó el Bono Raíces, que entregará 1 000 dólares a 100 000 agricultores, y el crédito 7×7 de Banecuador, con 100 millones de dólares disponibles, siete años de plazo y una tasa del 7%.