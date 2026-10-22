Neira pone bajo sospecha contratos del Municipio por 64 millones de dólares

Fecha de publicación: 22 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 22 de octubre de 2026

Una serie de alertas sobre presunta concentración contractual coloca en el centro del debate a la administración del Municipio de Quito, tras el pronunciamiento público efectuado por José Julio Neira, secretario general de la Administración Pública, Planificación y Gabinete. El funcionario gubernamental expuso la adjudicación de cerca de 64 millones de dólares en contratos de obras concedidos a proveedores que estarían relacionados con una misma persona, procesos gestionados por la Empresa Pública Metropolitana de Movilidad y Obras Públicas (Epmmop) que levantaron cuestionamientos sobre la transparencia interna del cabildo.

Contratos de obra bajo sospecha en el Municipio de Quito

Las alertas sobre posibles anomalías administrativas se concentraron en las asignaciones de infraestructura que tramita el Municipio de Quito.

Las investigaciones del Servicio Nacional de Contratación Pública (Sercop), efectuadas entre marzo y septiembre de 2026, identificaron un patrón reiterado en el manejo de estas licitaciones. El organismo de control descubrió que varias razones sociales, personas naturales y figuras de consorcios conducían a un mismo contratista, generando indicios de una aparente concentración en la entrega de proyectos viales de la capital.

Adjudicaciones millonarias concentradas durante el ejercicio 2024

El rastreo técnico de los procesos evidenció una recurrencia puntual en las adjudicaciones suscritas hace dos años.

Durante 2024, ese mismo proveedor habría obtenido ocho contratos de obra que sumaron 17,4 millones de dólares dentro de la Epmmop. La situación generó dudas jurídicas debido a que se utilizaron diversas figuras legales para seguir captando concursos públicos en el cabildo capitalino, pese a que constaban obras pendientes de entrega formal.

Denuncias en Fiscalía e informes previos de Contraloría

El caso escaló de las alertas administrativas a los despachos de justicia penal del país.

El concejal capitalino Michael Aulestia presentó dos denuncias formales ante la Fiscalía General del Estado por los supuestos delitos de peculado y lavado de activos el pasado 21 de octubre.

Estos procesos judiciales coinciden con informes preliminares de la Contraloría General del Estado, entidad que determinó indicios de responsabilidad penal derivados de exámenes especiales a las contrataciones municipales.

Cuestionamientos directos a la gestión de la Alcaldía

El pronunciamiento gubernamental apuntó a las responsabilidades de quienes dirigen y supervisan los procesos internos de compra pública.

Neira emplazó de manera directa al alcalde Pabel Muñoz a explicar qué filtros aplicó su despacho para frenar la entrega sistemática de obras a un mismo grupo empresarial.

El secretario general cuestionó si existió negligencia, falta de rigurosidad o un favorecimiento intencional por parte de funcionarios de la administración local, recordando que los fondos públicos son de la ciudadanía y exigiendo que los órganos de justicia determinen a los responsables.

Preguntas frecuentes

❓ ¿Qué denunció José Julio Neira sobre el Municipio de Quito?

La entrega de cerca de 64 millones de dólares en contratos de obras a proveedores ligados a una misma persona.

Las adjudicaciones fueron emitidas por la Empresa Pública Metropolitana de Movilidad y Obras Públicas (Epmmop).

❓ ¿Qué detectó el Sercop en las obras del Municipio de Quito?

Un patrón recurrente de concentración de contratos mediante diversas empresas, consorcios y personas naturales.

La entidad de control levantó el informe tras monitoreos técnicos realizados entre marzo y septiembre de 2026.

❓ ¿Cuánto dinero en contratos se adjudicó a este proveedor en 2024?

Un total de 17,4 millones de dólares distribuidos en ocho contratos de obra.

El proveedor obtuvo esas contrataciones mediante distintas personerías jurídicas mientras registraba obras pendientes de entrega.

❓ ¿Quién presentó denuncias ante la Fiscalía por estos contratos?

El concejal Michael Aulestia, el 21 de octubre.

Las denuncias acusan presuntos delitos de peculado y lavado de activos, con base en indicios de responsabilidad penal de la Contraloría.

❓ ¿Qué explicaciones demandó el Gobierno al alcalde Pabel Muñoz?

Aclarar qué controles aplicó la Alcaldía para impedir la concentración y descartar negligencia o favorecimiento ilegal.

El reclamo fue formulado por José Julio Neira, exigiendo sanciones a quienes autorizaron y prepararon los procesos licitatorios.

Te recomendamos