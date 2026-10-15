¿Qué es el Caso Vqnas que abrió la Fiscalía que involucra al Municipio de Quito?

Fecha de publicación: 15 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 15 de octubre de 2026

El Caso Vqnas abrió un nuevo capítulo en los cuestionamientos sobre la administración del alcalde de Quito, Pabel Muñoz. Las denuncias giran alrededor de supuestas prácticas dentro del Municipio y su posible relación con un supuesto financiamiento político. La Empresa Metropolitana de Transporte de Pasajeros Quito (Epmtpq) también se pronunció sobre las acusaciones y expuso las acciones que emprendió ante la Fiscalía.

Caso Vqnas denuncia supuestos cobros a trabajadores del Municipio de Quito

El medio digital Visionarias, el colectivo ciudadano Vértice y la Fundación Lucha Anticorrupción difundieron una investigación sobre presuntas presiones a empleados municipales para que entreguen dinero destinado a actividades políticas de la Revolución Ciudadana (RC).

Según las organizaciones, esta práctica recibe el nombre de ‘vacunar’ dentro del entorno municipal. Los supuestos cobros servirían como fuente de financiamiento para la campaña vinculada al alcalde Pabel Muñoz.

El equipo investigador asegura que reunió chats, audios, videos y testimonios de presuntas víctimas para documentar el mecanismo.

Uno de los materiales incluye una solicitud de colaboración económica bajo el argumento de que “un partido no se sostiene sin aporte”.

Las organizaciones también sostienen que cuentan con información sobre las personas que supuestamente solicitaron los aportes, quienes entregaron el dinero y quienes lo recibieron.

La investigación plantea que la nómina municipal serviría como una fuente de recursos para actividades políticas mediante estos supuestos cobros.

Epmtpq responde a las acusaciones sobre supuestos cobros a funcionarios

La Empresa de Pasajeros de Quito respondió a las acusaciones mediante un comunicado del miércoles 14 de octubre de 2026.

En su pronunciamiento, la Epmtpq identificó a Carlos Israel Murillo Cañizares como un exfuncionario contra quien recibió denuncias durante 2026.

Según la entidad, estas alertas motivaron indagaciones internas. La empresa afirmó que Murillo reaccionó con amenazas e improperios contra el gerente general y su equipo.

La institución sostuvo que estos acontecimientos motivaron su separación del cargo.

Además, acusó al exfuncionario de utilizar portales digitales para formular señalamientos contra la empresa y su administración.

La Epmtpq también aseguró que Murillo registra denuncias por supuestos delitos de estafa, robo, violación a la intimidad y asesinato.

Fiscalía recibió denuncias por supuestos delitos de intimidación, concusión y cohecho

La Empresa de Pasajeros detalló las acciones que emprendió ante la Fiscalía por las denuncias que recibió durante julio de 2026.

El 27 de julio, el gerente general presentó una denuncia por el supuesto delito de intimidación. La institución informó que la Fiscalía convocó al funcionario para rendir su declaración.

El 29 de julio, la Epmtpq recibió una alerta sobre un posible delito de cohecho relacionado con la contratación del servicio de seguridad privada.

Un día después, el 30 de julio, el gerente general remitió la información a Quito Honesto y presentó una denuncia ante la Fiscalía por supuestos delitos de concusión y cohecho.

Epmtpq cuestiona a Juan Esteban Guarderas en su comunicado

El pronunciamiento de la Empresa de Pasajeros también incluyó un señalamiento contra Juan Esteban Guarderas.

La institución afirmó que Guarderas solicitó contacto con la administración municipal para evitar, según su versión, que se conociera una información sensible.

El comunicado no detalló el contenido de esa información.

La Epmtpq también pidió que la Fiscalía General del Estado investigue y esclarezca los hechos relacionados con las denuncias.

A la ciudadanía: La Empresa de Pasajeros informa a la ciudadanía sobre los antecedentes y las acciones adoptadas frente a las denuncias recibidas, en cumplimiento de su compromiso con la transparencia y el esclarecimiento de los hechos. https://t.co/3ObdEfIWRf — Empresa de Pasajeros Quito (@PasajerosQuito) October 14, 2026

Caso Vqnas; preguntas frecuentes

❓ ¿Qué es el Caso VQNAS que involucra al Municipio de Quito? El Caso VQNAS reúne denuncias sobre supuestos cobros a trabajadores del Municipio de Quito para financiar actividades políticas vinculadas con la Revolución Ciudadana y el alcalde Pabel Muñoz.

Contexto: La investigación fue difundida por el medio digital Visionarias, el colectivo ciudadano Vértice y la Fundación Lucha Anticorrupción. Las organizaciones aseguran que cuentan con chats, audios, videos y testimonios para sustentar sus señalamientos. ❓ ¿Qué denuncian las organizaciones que investigan el Caso VQNAS? Las organizaciones denuncian presuntas presiones a empleados municipales para entregar aportes económicos destinados a actividades políticas de la Revolución Ciudadana.

Contexto: Según la investigación, los supuestos cobros formarían parte de un mecanismo que utiliza la nómina municipal como fuente de financiamiento político. Estas acusaciones requieren investigación y determinación de responsabilidades. ❓ ¿Qué significa ‘vacunar’ en las denuncias del Caso VQNAS? Según las organizaciones denunciantes, ‘vacunar’ es el término utilizado para describir los supuestos cobros de dinero a trabajadores municipales con fines políticos.

Contexto: La investigación sostiene que los empleados habrían recibido solicitudes de colaboración económica. Uno de los materiales difundidos incluye el argumento de que un partido político necesita aportes para sostenerse. ❓ ¿Qué relación tiene el alcalde Pabel Muñoz con el Caso VQNAS? Las organizaciones denunciantes vinculan los supuestos cobros a trabajadores municipales con el financiamiento de actividades políticas relacionadas con la campaña de Pabel Muñoz.

Contexto: La información proporcionada recoge estos señalamientos, pero no presenta una resolución judicial ni elementos que permitan establecer una participación directa del alcalde en los supuestos cobros. ❓ ¿Qué pruebas aseguran tener las organizaciones que difundieron el Caso VQNAS? Visionarias, Vértice y la Fundación Lucha Anticorrupción afirman que reunieron chats, audios, videos y testimonios de presuntas víctimas.

Contexto: Las organizaciones sostienen que también identificaron a personas que supuestamente solicitaron los aportes, entregaron el dinero y recibieron los recursos. La información disponible no establece una verificación judicial de esos materiales.

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