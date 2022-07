Ministro de Energía niega conflicto de intereses en fiscalización de Coca Codo Sinclair

El ministro de Energía, Xavier Vera, entregó los documentos en la Asamblea Nacional. Foto: Ministerio de Energía

Juan Carlos Holguín

El ministro de Energía y Minas, Xavier Vera Grunauer, acudió a la Asamblea Nacional la tarde de este miércoles 20 de julio. Aquí entregó un oficio en el que se responden todas las inquietudes planteadas por el presidente de la Comisión de Fiscalización y Control Político, Fernando Villavicencio. El asambleísta lo cuestionó sobre un supuesto conflicto de intereses en la fiscalización de Coca Codo Sinclair.

En el documento, la autoridad explica de manera cronológica que el 4 de abril de 2011, decidió transferir sus participaciones (tal como consta en el acta de la Junta Extraordinaria General de Socios de la empresa Consultora Vera y Asociados CIA. LTDA.). Y el 11 de mayo de 2011, mediante Escritura Pública expresó su voluntad clara e irrevocable de separarse de la compañía.

“El contrato de Fiscalización del proyecto Coca Codo Sinclair se firmó el 31 de mayo de 2011, posterior a mi salida de la compañía CVA. Ahora, 11 años después, debo reiterar que no tengo ninguna relación con la empresa antes mencionada”, puntualizó el ministro Vera.

Según el titular de la cartera de Estado, “la decisión de ceder y transferir mis participaciones no fue motivada por ningún cálculo político. Mi carrera la he forjado en el sector privado, tanto en el campo académico y profesional. Hace 11 años, no pensaba en ser Ministro de Energía y Minas, designación que se materializó por un llamado del señor Presidente de la República el 28 de abril del 2022”.

📍[HOY]



📌El Ministro de Energía y Minas, @XavierVeraG, entregó la documentación en la @AsambleaEcuador, respecto a la Fiscalización de la Hidroeléctrica Coca Codo Sinclair en respuesta al requerimiento del Asambleísta Fernando Villavicencio.#EnergíaConPropósito pic.twitter.com/0bF9Tf1Pkv — Ministerio de Energía y Minas Ecuador (@RecNaturalesEC) July 20, 2022

"CELEC tiene autonomía presupuestaria"

Sobre el supuesto conflicto de intereses, el Secretario de Estado resaltó que el Ministerio de Energía y Minas no tiene atribuciones o competencias en relación a la Corporación Eléctrica del Ecuador (CELEC EP) y el contrato observado de Coca Codo Sinclair. Esto porque CELEC es una Empresa Pública y goza de personalidad jurídica y patrimonio propio.

Además, está dotada de autonomía presupuestaria, financiera, económica, administrativa y de gestión. Es decir, tiene autonomía gerencial para administrar, entre otras cosas, las contrataciones y la ejecución de dichos contratos.

El ministro de Energía mencionó que el 15 de julio de 2022, la Unidad de Negocio Coca Codo Sinclair dispuso el inicio de acciones legales relacionadas con el contrato de Gerenciamiento y Fiscalización. Esto, en cumplimiento de la recomendación 6 del Informe DNA8-0001-2019 de la Contraloría del Estado.

“Este hecho pone de manifiesto, que las competencias y atribuciones para seguir estas acciones pertenecen a las instituciones cuyas competencias y atribuciones así lo permiten”, expresó Vera.

“Adicionalmente, evidencia que - jamás ha existido o podrá existir- injerencia alguna del Ministerio de Energía y Minas por ser un órgano independiente a la ejecución, control y acciones legales a tomar en los contratos celebrados por las empresas públicas”, puntualizó el Ministro.

Sancionará a empresas

En el documento, también se aclara que en el Decreto Ejecutivo No. 163, de 18 de agosto de 2021, se dispuso que los Directorios de las empresas públicas (una de ellas Celec EP), serán presididos por el Presidente del Directorio de la Empresa Coordinadora de Empresas Públicas (EMCO EP), o su delegado permanente. El Ministerio de Energía y Minas sí conforma el Directorio, junto con un delegado del Primer Mandatario, con derecho a voto no dirimente.

La cartera de Estado resaltó que quien integra el Directorio de CELEC EP por parte del Ministerio de Energía y Minas no es su máxima Autoridad (el Ministro). De conformidad con el Art. 3. No. 11 del Acuerdo Ministerial No. MEM-MEM-2022-0019-AM, de fecha 30 de mayo de 2022, fue designado como delegado permanente el Viceministro de Electricidad y Energía Renovable. “Esta delegación se hace con anterioridad, porque fue una decisión técnica y transparente”, señaló el Ministerio.

El ministro Vera resaltó que velará por los intereses del Estado. Con base a los informes de los organismos de control y judiciales, se sancionará a las empresas que no cumplan con sus obligaciones.