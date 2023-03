En mercados de Quito los productos de la Costa y Sierra subieron de precio por las lluvias

Productos como legumbres y frutas son los que han subido más de precio en el mercado Central de Quito. Foto: Patricio Terán / EL COMERCIO

Patricia Armijo B. Redactora (I)

Las lluvias fuertes inundaron Guayaquil y han inhabilitado vías en el todo el territorio nacional. Eso, más las condiciones climáticas, empiezan a encarecer productos comestibles.

En los mercados de Quito ya se siente el aumento. Los productos, tanto de Sierra y Costa, han subido hasta el doble de su precio regular.

De acuerdo con Paulina Lema, vicepresidente del mercado Central, ya hay advertencias de la subida en mariscos y pescados. Ella vende platos típicos elaborados con productos del mar.

Pero lamenta que si sube el precio de cualquier producto ella no podrá hacer lo mismo con los platos. "Estamos en medio de una crisis económica, si subo ya nadie viene", justifica.

Principalmente lo distribuidores le adelantaron que la siguiente semana la concha subirá drásticamente su precio. Eso se debe al mal tiempo y problemas en las vías.

Pero el problema no es solo de la región Litoral. Las frutas y verduras de la Sierra también se han encarecido por el clima invernal.

Beatriz Guamán, vendedora de verduras, cuenta que el brócoli ha subido drásticamente. Antes conseguía tres en USD 1, y ahora cada uno en USD 0,80.

"Aquí no me van a pagar USD 1 por cada uno, toca dejar de traer", lamenta. y no está segura de cuando se normalice la situación. Mientras tanto el tomate riñón que se conseguía en USD 15 la caja hoy se comercializa en USD 27.

En el caso de la mora los comerciantes compraban el canasto en USD 7 y ahora les piden USD 17. Lo mismo pasa con la frutilla y el tomate de árbol.

Y ese precio perjudica también a quienes venden jugos naturales y no pueden subir los precios al público. Geovana Andrade vende en su puesto jugos de diferentes frutas y teme que empiecen a escasear. Además que ya está comprando más caro y ve menos clientes llegar al patio de comidas por el temporal.

Este aumento impacta en el bolsillo de los consumidores que ya optan por no comprar o consumir lo que está a mejor precio. Así Juana Oña, que compra en el centro de abastos, prefiere comer sin ensalada antes que pagar USD 1 por cuatro tomates.

"Antes hasta 10 o más (tomates) si eran pequeños daban", recuerda preocupada.

