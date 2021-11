Mecánica reparará gratuitamente auto afectado durante sismo en Quito

Unidad de Noticias

Cristian Chasi sintió un fuerte sacudón en su vehículo a las 11:04 del martes 23 de noviembre. A esa hora se produjo el sismo de 4.6 grados de magnitud con una profundidad de 1,07 km en Quito.

El joven, de 23 años, se encontraba en el barrio Bolaños que se ubica junto al peaje del túnel Guayasamín en una zona rocosa. Cuando se produjo el movimiento telúrico, él salía a su trabajo y observó que algunas piedras cayeron desde la cima de la montaña. Al tratar de sacar a su Chevrolet Aveo gris del estacionamiento, una cayó sobre este.

Por unos segundos Chasi se quedó en blanco porque se formó una nube de polvo en el ambiente. Luego se encontró con la roca que se impactó en la cajuela de su vehículo, a un metro de los asientos delanteros. Esta también destruyó el parachoques, el parabrisas posterior y las luces.

“No logré contenerme y me puse a llorar de la desesperación. Mis parientes me dijeron que tengo una segunda oportunidad para vivir”, recordó la mañana de este jueves 25 de noviembre el joven estudiante de ingeniería en sistemas y que trabaja en un local de artículos deportivos localizado en un centro comercial.

Había comprado el carro haciendo un préstamo y todavía sigue pagando las cuotas mensuales. Su caso se difundió a través de través de una transmisión en vivo que se realizó en la plataforma de Facebook Live de EL COMERCIO.

Sus amigos y familiares le escribieron para solidarizarse con él. También lo contactó Xavier Pontón Aguilar, propietario de la mecánica V8 Pintura al Horno, quien se ofreció a reparar el carro de Chasi sin ningún costo. “Vi la transmisión y me conmovió, es una desgracia y por suerte a él no le pasó nada y no hubo fallecidos”, dijo Pontón.

Se comunicaron por Facebook y Chasi visitó este jueves el taller para entregar su automóvil. Pontón calculó que los daños ascienden a USD 1 500 aproximadamente con todos los repuestos, pero al joven no le cobrarán.

Pontón recordó que ayuda a la gente con frecuencia. Una vez pintaron el vehículo de una persona que acudió al estadio de Liga Deportiva Universitaria para ver un partido de fútbol y los fanáticos de un equipo arruinaron la pintura de la carrocería grafiteándola con spray.

“Le dejamos como nuevo. Siempre damos prioridad a la gente cuyos vehículos son de trabajo. Los reparamos en el menor tiempo posible para que retomen sus actividades”, dijo Pontón.

Para Chasi, el mensaje de ayuda de Pontón lo llenó de alegría y asegura que aprendió a creer más en el prójimo.

Nunca se había accidentado en su carro y jamás imaginó que un movimiento telúrico lo iba a destruir. “En el mundo hay gente buena que está dispuesta a ayudar”, dijo conmovido ya agradecido ante el gesto solidario de Xavier Pontón Aguilar.