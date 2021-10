Horarios, placas: Así puede transitar en Quito con ampliación del Hoy no circula

Redacción Elcomercio.com

La medida de restricción vehicular Hoy no circula se mantendrá en Quito hasta el próximo 31 de octubre del 2021, así lo anunció el Municipio el fin de semana.

La disposición de la Alcaldía aplica una prohibición para movilizarse en vehículos particulares dos días a la semana durante 12 horas. La regulación establece que no se podrán circular bajo el siguiente esquema:

Lunes 4 de octubre: No circulan las placas terminadas en 0, 1, 2 y 3.

Martes 5 de octubre: No circulan las placas finalizadas en 2, 3, 4 y 5.

Miércoles 6: No circulan las placas terminadas en 4, 5, 6 y 7.

Jueves 7: No circulan las placas que concluyen en 6, 7, 8 y 9.

Viernes 8: No circulan las placas que finalizan en 0, 1, 8 y 9.

Las motocicletas aplicarán la medida en función del último dígito que tenga la placa de ese vehículo sin tener en cuenta la letra en que finalice. El fin de semana del 9 y 10 de octubre se libera el tránsito y no se prohíbe la circulación de ninguna placa.

La Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) dijo en su cuenta de Twitter que la restricción dura desde las 07:00 hasta las 19:00. Luego de esa hora pueden movilizarse.

Tránsito en el feriado

El feriado por la Independencia de Guayaquil se celebrará del próximo viernes 8 de octubre hasta el fin de semana del sábado 9 y domingo 10. Según la resolución, el Hoy no circula no se aplicará en esos días y todos los conductores pueden transitar.

Último dígito de la placa

del vehículo al que aplica

la restricción Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado,

domingo

y feriados 0 No circula Circula Circula Circula No circula Circula 1 No circula Circula Circula Circula No circula Circula 2 No circula No circula Circula Circula Circula Circula 3 No circula No circula Circula Circula Circula Circula 4 Circula No circula No circula Circula Circula Circula 5 Circula No circula No circula Circula Circula Circula 6 Circula Circula No circula No circula Circula Circula 7 Circula Circula No circula No circula Circula Circula 8 Circula Circula Circula No circula No circula Circula 9 Circula Circula Circula No circula No circula Circula

Límites de la aplicación

La resolución municipal señala que en las vías de la red vial estatal, regional y provincial, así como las que conectan a la ciudad con otros cantones o provincias no se aplicará la restricción.

Dentro del perímetro urbano, el Hoy no circula en el sur llega hasta la calle s60 (sin restricción) en el sector del área industrial Guamaní, conocido como sector Eternit, la avenida Vicente Maldonado y calle Lucía Albán.

En el norte se aplica hasta la calle de Los Narcisos, que tiene libre circulación, hasta la intersección con la avenida Manuel Córdova Galarza (sector de la Escuela Superior de Policía en Pusuquí) hasta la avenida Simón Bolívar, en el redondel sobre el puente Villorita.

En el este, el límite es hasta la avenida Simón Bolívar, en donde se puede circular sin problema y en el oeste se aplica la regulación a lo largo de toda la av. Mariscal Sucre hasta la intersección de la av. Manuel Córdova Galarza y calle de Los Narcisos.

Excepciones

El documento señala que las personas que cuenten con un salvoconducto o pertenezcan a los sectores estratégicos pueden circular pese a la prohibición, pero deberán portar las credenciales o guías de remisión.

También podrán movilizarse los ciudadanos que cuenten con una cita para la vacunación contra el covid-19, así como un turno de la revisión vehicular. Entre las excepciones también están los vehículos híbridos y los conductores que brindan servicio de delivery.