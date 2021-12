Horarios, multas… AMT anuncia plazos para cumplir la matriculación vehicular

Unidad de Noticias

Hasta el 30 de noviembre del 2021, 364 046 vehículos se matricularon en Quito y 399 747 aprobaron la revisión técnica vehicular (RTV), informó Wilfrido Chugá, director de Registro y Matriculación de la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) este jueves 2 de diciembre.

Chugá hizo un llamado a la gente para cumplir con esos procesos antes de finalizar el año. “Alrededor de 35 000 propietarios de carros no han cumplido con los trámites. La gente viene de a poco y calculamos que a partir del 15 de diciembre aumente la afluencia de público”, expresó el funcionario.

Aseguró que la atención será hasta el 30 de diciembre en los seis centros de RTV de Guajaló, Guamaní, Los Chillos, Carapungo y San Isidro de El Inca. Solicitó a la gente que realice sus trámites para evitar las multas.

Por no matricular en el año que corresponde se debe pagar USD 25. La misma cantidad para quienes no cumplieron la calendarización de acuerdo con el último número de la placa. Asimismo, por no aprobar la RTV se debe cancelar USD 50. “Ampliamos horarios, de lunes a viernes estaremos desde las 08:00 hasta las 17:30”.

Los centros de matriculación del Bicentenario y Quitumbe tienen un horario de 08:00 a 16:00, de lunes a viernes y los sábados, de 08:00 a 12:00. Los requisitos para que un conductor pueda acceder a la RTV son: