Dos hombres dispararon contra un militar en El Panecillo y le roban su arma de dotación

Fecha de publicación: 12 de noviembre de 2026

Fecha de modificación: 12 de noviembre de 2026

Un integrante de las Fuerzas Armadas sufrió un ataque armado y el robo de su arma de dotación en el sector de El Panecillo, en el centro histórico de Quito. Dos hombres que viajaban en una camioneta negra interceptaron su vehículo y dispararon varias veces contra el automotor. Después, los sospechosos huyeron con el arma institucional y otras pertenencias del uniformado.

El hecho ocurrió en la avenida Jaime del Castillo, según el informe policial. La Policía Nacional investiga el caso para identificar a los responsables y esclarecer las circunstancias del ataque.

Una camioneta negra interceptó al militar

El reporte policial indica que el uniformado circulaba por la avenida Jaime del Castillo cuando una camioneta negra le cerró el paso. De ese vehículo descendieron dos hombres que dispararon contra el automóvil.

Tras la agresión, los sospechosos sustrajeron el arma de dotación del militar y varios artículos personales. Luego abandonaron el sitio.

Los disparos ingresaron al vehículo, de acuerdo con el informe. Sin embargo, las autoridades todavía no precisan si el integrante de las Fuerzas Armadas sufrió heridas ni cuál es su estado de salud.

Policía encontró vainas y fragmentos de proyectiles

Durante las diligencias, los agentes localizaron dos vainas calibre 9 milímetros en el lugar del ataque. También encontraron un fragmento de encamisado metálico deformado y un fragmento de plomo deformado.

Los investigadores incorporaron estos elementos como indicios dentro del caso. Su análisis forma parte de las diligencias para establecer las características de los disparos y reconstruir la secuencia de la agresión.

El informe también confirma que los proyectiles ingresaron al automotor.

Falta de cámaras dificulta la identificación de los sospechosos

Otro elemento que consta en el reporte policial es la ausencia de cámaras de videovigilancia en el sitio. Esta condición limita la posibilidad de obtener imágenes del ataque y de identificar a los hombres que participaron en el robo.

La Policía Nacional mantiene la investigación para determinar la identidad de los sospechosos y esclarecer cómo ocurrió la sustracción del arma institucional.

El caso también incluye el rastreo del arma de dotación, que los atacantes se llevaron junto con las pertenencias personales del militar. Hasta el momento, las autoridades no proporcionan información sobre la recuperación del armamento ni sobre la detención de posibles responsables.

La investigación continúa en torno al ataque ocurrido en El Panecillo, en una vía del centro histórico de Quito.

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