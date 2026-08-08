Hombre cayó a la quebrada del Machángara durante persecución policial en Quito

Un hombre cayó a la quebrada del río Machángara durante una persecución policial la noche del viernes 7 de agosto de 2026, en el sector de La Recoleta, en Quito. El incidente ocurrió luego de que una joven denunciara un robo en el sector del Teatro México y alertara al Servicio Integrado de Seguridad ECU 911.

La Policía Nacional y el Cuerpo de Bomberos de Quito (CBQ) acudieron al lugar para localizar al hombre y sacarlo de la quebrada. Los equipos de emergencia lograron extraerlo con vida. Paramédicos de los bomberos le brindaron atención y luego lo trasladaron a una casa de salud.

La persecución comenzó tras una denuncia de robo

Jonathan Guajala, jefe del circuito de Policía Chimbacalle, explicó a Teleamazonas.com que el hecho comenzó en el sector del Teatro México. Una joven reportó un robo al ECU 911. Después de recibir la alerta, unidades de la Policía y miembros de la comunidad identificaron al presunto asaltante.

Los agentes iniciaron la persecución del hombre. El operativo continuó hasta el filo de la quebrada del río Machángara, en La Recoleta. En ese punto, el hombre perdió el equilibrio y cayó al fondo de la quebrada.

Según la información proporcionada por Guajala, la caída tuvo una altura aproximada de 40 metros. El Cuerpo de Bomberos de Quito desplegó personal para llegar hasta el lugar donde quedó el hombre y realizar su extracción.

Bomberos rescataron al hombre con vida

Los equipos de emergencia consiguieron sacar al hombre de la quebrada con vida. Los paramédicos del Cuerpo de Bomberos lo atendieron en el sitio y posteriormente lo trasladaron a una casa de salud.

Guajala señaló que el hombre habría sufrido una fractura en una de sus piernas debido a la caída. Por esa razón, los equipos médicos continuaron con su atención y dispusieron su traslado.

La joven que denunció el robo también recibió atención médica. Las autoridades trasladaron a la víctima a una casa de salud porque habría sufrido una herida con un arma blanca durante el asalto.

El caso comenzó con la denuncia de la joven y terminó con la caída del presunto asaltante en la quebrada del Machángara. La intervención de policías y bomberos permitió localizarlo y rescatarlo con vida después de la caída de unos 40 metros.

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