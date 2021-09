Guarderas dice que reasumirá la Alcaldía de Quito este 30 de septiembre

Redacción Elcomercio.com

“El claro y unánime pronunciamiento de la Corte Constitucional del Ecuador es de última instancia y de inmediato cumplimiento, con esto termina un triste capítulo en la historia de nuestra amada capital”. Esta frase es parte de un comunicado a la opinión pública emitido por Santiago Guarderas el 29 de septiembre del 2021.

El comunicado llega después del fallo del Pleno de la Corte que decidió que las dos sentencias a favor de Jorge Yunda sobre su remoción vulneraron derechos constitucionales.

En la sesión de este miércoles de la Corte se incluyó el tratamiento de la acción extraordinaria de protección que presentaron los ediles Santiago Guarderas y Mónica Sandoval.

Guarderas presentó ese recurso porque consideró que las sentencias de María Belén Domínguez y de la Corte Provincial de Pichincha sobre la acción de protección a favor de Yunda, vulneraron derechos.

Como medida reparación, la Corte Constitucional dejó sin efecto ambas sentencias.

En el comunicado, Guarderas señala que este jueves 30 de septiembre reasumirá la Alcaldía de Quito y, “junto con un equipo de profesionales competentes, nos dedicaremos a devolver a la ciudad la honestidad, el trabajo y las obras que con todo derecho los vecinos de Quito demandan”.

Pasadas las 20:00 de este 29 de septiembre, Jorge Yunda también reaccionó al fallo de la Corte y en su cuenta de Twitter mencionó que seguirá luchando internacionalmente. “Gané en las urnas, asumí la administración de esta ciudad en la peor crisis de su historia, nunca cedí principios y eso me pasó factura pero no me arrepiento, gracias a mis votantes, seguiré luchando internacionalmente por ustedes, me voy en paz, suerte a los que quedan”, escribió.