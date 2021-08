Grupos sociales que respaldan la gestión de Jorge Yunda se concentrarán en tres puntos

Unidad de Noticias

Una serie de marchas y plantones a favor y en contra de Jorge Yunda se realizará la tarde de este martes 10 de agosto del 2021 en diferentes sectores de Quito.

“Está previsto que nos ubiquemos en la 6 de Diciembre y Tarqui. De ahí saldremos con dirección a las avenidas Colón y 6 de Diciembre nuevamente. Ese será nuestro recorrido”, expresó Carlos Brunis, dirigente de la Unión de Cooperativas de Transporte en Taxis de Pichincha.

El dirigente enfatizó que no respaldan a una persona en particular. Solo piden que “se respete la democracia e institucionalidad en la ciudad. Si hay otras cosas que investigar, para eso existen las instancias (legales) correspondientes. No podemos seguir en esta incertidumbre”.

Un grupo de agentes metropolitanos de tránsito se ubicó desde el mediodía de este martes 10 de agosto en la intersección de la calle Tarqui y la avenida 12 de Octubre. Ellos se encargarán de gestionar la movilidad en el sector cuando comiencen las marchas.

Agentes antimotines custodian la Plaza Grande este martes 10 de agosto del 2021. Foto: Galo Paguay / EL COMERCIO

Antonio Achig, representante de la parroquia Iñaquito en la Asamblea de Quito, informó que los manifestantes que respaldan a Jorge Yunda se concentrarán en las plazas del Teatro y San Francisco del Casco Colonial.

“Exigimos respeto a la democracia, a la institucionalidad. Creemos que los cargos como alcalde son de voto popular y eso debe respetarse. No estamos conformes con que 14 concejales quieran cambiar lo que decidió la mayoría”, expresó el directivo.

Dijo que cuentan con el apoyo de gremios de mercados, parroquiales, comerciantes autónomos, estudiantes, artesanos, comunas, sindicatos, etc.

Como parte de las manifestaciones, una marcha se realizó en horas de la mañana para respaldar a Yunda. Recorrió las calles del Centro Histórico hasta llegar a la plaza de San Francisco. Con pancartas y carteles, la gente pidió que se deje trabajar a Jorge Yunda en la Alcaldía. “¡El voto popular en las urnas se respeta! ¡Queremos democracia!”, dijo Mario Baez, presidente de la Sociedad de Voceadores de Pichincha.