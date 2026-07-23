Un fallecido y un herido dejó un siniestro en la av. Occidental, en Quito

La noche del miércoles 22 de julio de 2026, un siniestro de tránsito en Quito resultó en una persona fallecida y otra herida. Este siniestro ocurrió en la intersección de la avenida Mariscal Sucre y Jorge Piedra, en el sector de San Carlos, norte de Quito, mientras los vehículos se desplazaban en sentido sur-norte.

Detalles del siniestro

El ECU 911 recibió la alerta a las 20:54 horas y coordinó la atención con la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT), el Cuerpo de Bomberos de Quito y la Policía Nacional. Los equipos de emergencia llegaron al lugar para atender la situación y ejecutar los procedimientos necesarios.

Víctimas del atropello

Según información preliminar proporcionada por los organismos de socorro, dos ocupantes de una motocicleta fueron atropellados. Como resultado del atropello de la motocicleta, una de las víctimas falleció en el lugar, mientras que la segunda persona sufrió heridas y recibió atención prehospitalaria antes de ser trasladada a una casa de salud para continuar con su tratamiento médico.

No se conoce qué vehículo fue el responsable del incidente ni si las autoridades lograron identificarlo.

Emergencia vial y recomendaciones

Durante las labores de asistencia y control, las entidades competentes permanecieron en el sitio para gestionar la situación. La circulación vehicular en la avenida Mariscal Sucre y Jorge Piedra se mantuvo parcialmente habilitada. Las autoridades recomendaron a los conductores utilizar rutas alternas para evitar congestiones en la zona. Además, pidieron a los conductores manejar con precaución y respetar la señalización de tránsito mientras continuaban las labores de respuesta.

Sin embargo, posteriormente, se cerró la circulación en la vía para que se realizaran los procedimientos de ley, como el levantamiento del cadáver. Mientras tanto, el flujo vehicular fue redireccionado por una vía alterna.

Posteriormente, la circulación fue restablecida por la avenida Mariscal Sucre en el sector de San Carlos.

Te recomendamos