Entrega de stickers de revisión vehicular será en tres puntos de Quito

Funcionarios de la AMT colocaron los stickers de haber aprobado la revisión vehicular en el centro del Bicentenario, norte de Quito. Foto: Patricio Terán/ EL COMERCIO

Yadira Trujillo (I)

Desde el 12 de septiembre del 2022, la entrega de stickers correspondientes a la Revisión Técnica Vehicular (RTV) dejará de asignarse a un solo punto de Quito. Juan Revelo, director de Matriculación Vehicular de la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) dijo a EL COMERCIO que habrá tres puntos de entrega, en el sur, norte y valle.

En el sur, el punto de entrega será en la Jefatura Eloy Alfaro, ubicada en la calle Domingo del Velandia y avenida Teniente Hugo Ortiz, en el sector del Mercado Mayorista. En el norte estará habilitado en la Escuela de Capacitación y Formación AMT. Se encuentra entre las calles Rafael Aulestia y Capitán Alfonso Yépez, en el sector del Parque Bicentenario, frente a la Comandancia del Cuerpo de Bomberos de Quito. Y en el valle la entrega será en la Jefatura Los Chillos, ubicada en la vía Julio Moreno y Rosario del Alcázar, sector parque de La Moya.

#Quito | Este domingo 4 de septiembre, funcionarios de la AMT entregan los stickers de la revisión vehicular en el parque Bicentenario. El documento se coloca en los parabrisas de autos



Vía: @patoteran_photo pic.twitter.com/8VuSIN7myb — El Comercio (@elcomerciocom) September 4, 2022

La entrega se realizará desde esa fecha, de lunes a viernes, de 06:00 a 18:00. La AMT informa que los usuarios podrá acercarse con su vehículo a lo largo de toda la jornada. El objetivo, dijo Revelo, es agilizar el proceso, que hasta este domingo 4 de septiembre se realizaba únicamente en el Bicentenario, en el norte de la ciudad.

De acuerdo con los datos de la AMT, durante los domingos 21 y 28 de agosto se entregaron más de 4 000 stickers a los automotores que aprobaron la Revisión Técnica Vehicular. Y este domingo 4 de septiembre está previsto que se entregue a más de 4 000 automotores. La AMT hace un exhorto a la ciudadanía a asistir, únicamente si fuera notificado por correo electrónico.

La opinión ciudadana

Este domingo 4 fueron al Bicentenario los usuarios que no asistieron en la jornada pasada. Una de ellas fue Mayra Cabezas, quien cuenta que estuvo fuera del país y no pudo acudir. La mujer pasó la revisión el 16 de junio y comenta que la semana anterior hubo demasiada gente haciendo fila. Este domingo, el proceso le pareció más efectivo y rápido, ya que no hubo filas y salió en cinco minutos.

La misma opinión tiene Elena Rivadeneira, quien pasó la revisión hace un mes. Al turno de la semana anterior no pudo asistir, así que lo reagendó para que este domingo.

La AMT emitió un comunicado sobre los puntos para entregar los tickets. Foto: Cortesía

Aunque el proceso fue fluido este día, Liliana Donoso considera que los stickers deberían entregarse en el momento en que se aprueba la Revisión. La ciudadana pasó en el centro de San Isidro, pero vive en Cumbayá, por lo que considera que es una pérdida de tiempo este tipo de procesos extraordinarios.

En el centro de revisión de Guajaló aprobó Hugo Guerrero el pasado 9 de agosto. Él acudió con su vehículo al Bicentenario pero su sticker no estaba listo. El ciudadano reclama celeridad a la AMT. “Es una burla para los usuarios que nos hagan esto”, dice. Asegura que recibió el correo de confirmación. Pero este domingo, la Agencia Metropolitana señala que se tenía previsto entregar los stickers de vehículos aprobados del 15 al 25 de julio.