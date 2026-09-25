La Ecovía operará hasta la medianoche del sábado tras concierto en el Olímpico Atahualpa

Fecha de publicación: 25 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 25 de septiembre de 2026

La concentración de aproximadamente 35 000 personas en el estadio Olímpico Atahualpa,prevista para la noche de este sábado 26 de septiembre de 2026, motivó ajustes operativos en la movilidad pública del norte de la capital. Con el propósito de atender el desplazamiento de la multitud que asistirá a un concierto masivo, el sistema Ecovía aplicará modificaciones en los horarios de funcionamiento.

Ecovía amplía los horarios de servicio

El corredor troncal Ecovía dispondrá de una franja de servicio extendido desde las 23h00 hasta las 00h00, partiendo de manera exclusiva desde la parada Naciones Unidas.

Esta atención especial se cubrirá mediante ocho buses biarticulados, de los cuales seis trasladarán pasajeros en sentido norte sur hacia la estación Guamaní y dos avanzarán en sentido sur norte hacia la estación Río Coca, adecuando de forma temporal los horarios del transporte municipal para el retorno de los asistentes.

Horarios regulares en Metro y Trolebús

A diferencia del circuito de biarticulados de la Ecovía, las demás alternativas de la red metropolitana mantendrán su programación habitual de fin de semana.

El Metro de Quito operará con normalidad hasta el cierre fijado a las 23h00, mientras que las unidades del corredor Trolebús finalizarán sus traslados regulares a las 21h00, aspectos indispensables para coordinar trayectos frente a los horarios del transporte municipal vigentes para esa velada.

Cierres viales alrededor del escenario deportivo

Para viabilizar las tareas logísticas previas al espectáculo, el tránsito vehicular quedará restringido a partir de las 23h00 de este viernes 25 de septiembre sobre las calles Correa y Manuel María Sánchez, en los accesos contiguos al escenario, tal como se informó en una nota periodística publicada en este Medio este viernes.

Durante la salida del público, calculada entre las 23h30 y las 00h00, se efectuarán bloqueos temporales adicionales que permanecerán activos hasta la conclusión de las operaciones a la 01h00.

Dispositivo preventivo en el espacio exterior

Desde las 10h00 del sábado, más de 12 instituciones seccionales y estatales pondrán en marcha un plan de seguridad enfocado en el aforo, la movilidad y las vías de evacuación.

Representantes de la Policía Nacional y delegados municipales supervisarán los accesos y el entorno a través del Puesto de Mando Unificado ubicado en las cabinas del recinto, aplicando controles estrictos con cero tolerancia hacia las ventas no autorizadas y el expendio informal de bebidas alcohólicas en el perímetro.

Preguntas frecuentes sobre el horario de servicio de la Ecovía para este sábado en Quito

❓ ¿Cómo funcionarán los horarios del transporte municipal en la Ecovía tras el concierto?

Ecovía amplía los horarios de servicio. Brindará servicio extendido desde las 23h00 hasta las 00h00 a partir de la parada Naciones Unidas.

Ocho biarticulados atenderán la demanda: seis hacia la estación Guamaní en el sur y dos hacia la estación Río Coca en el norte.

❓ ¿Hasta qué hora operarán el Metro de Quito y el Trolebús durante la jornada?

En los horarios regulares en Metro y Trolebús. El Metro hasta las 23h00 y el Trolebús hasta las 21h00.

Ambos sistemas mantendrán sus cronogramas de funcionamiento ordinario sin extensiones nocturnas.

❓ ¿Qué calles permanecerán cerradas junto al estadio Olímpico Atahualpa?

Los cierres viales alrededor del escenario deportivo serán en las calles Correa y Manuel María Sánchez.

El bloqueo vehicular arranca a las 23h00 del viernes 25 de septiembre para labores técnicas y logísticas.

❓ ¿A qué hora iniciarán los controles de seguridad en los alrededores?

El dispositivo preventivo en el espacio exterior arrancará a partir de las 10h00 del sábado 26 de septiembre de 2026.

Doce entidades coordinadas desde un Puesto de Mando Unificado custodiarán los accesos y vías de evacuación hasta la 01h00 del domingo.

❓ ¿Qué disposiciones rigen sobre el comercio y bebidas alcohólicas en el sector?

Cero tolerancia al comercio no regularizado y a la venta no autorizada de licor.

Se habilitaron áreas exclusivas para comerciantes autónomos regularizados con el fin de mantener despejadas las aceras.

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