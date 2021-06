Dueños de negocios del Centro Histórico de Quito, preocupados por los plantones convocados para este 2 de junio en la Plaza Grande

Unidad de Noticias

El miércoles 2 de junio del 2021 es una fecha crucial para Quito ya que se define la continuidad de Jorge Yunda al frente de la Alcaldía. Las sesiones en las que se tratarán los dos pedidos de remoción serán presenciales en la sala de reuniones del Concejo en el Palacio Municipal, en el Centro Histórico, a partir de las 08:30.

Quito Unido será el primer colectivo en ser escuchado. A las 15:30 intervendrá el Frente de Profesionales por la Dignidad.

Al mismo tiempo, diferentes grupos que se oponen a la gestión Burgomaestre y otros que la apoyan se concentrarán en las inmediaciones de la Plaza Grande para seguir de cerca la reunión.

Jan Carlo Parra, del colectivo #QuitoSinCorrupcion, tiene previsto acudir con un grupo de gente al Casco Colonial. “Esperamos no tener inconvenientes y que no cierren la Plaza Grande”. Hizo un llamado a otras agrupaciones para que las manifestaciones sean pacíficas y que no se produzcan altercados.

De igual forma, a las 10:00 de hoy, martes 1 de junio del 2021, un grupo de personas realizó un plantón para apoyar a Yunda. Con banderas, carteles y pitos, ellos aseguraron que al Alcalde le han puesto trabas a su gestión en el Municipio.

Álex Morales, dirigente de Calderón y de los barrios del norte del Distrito Metropolitano, manifestó que se organizaron con varios directivos para respaldarlo. “Hicimos asambleas generales con vecinos. Estamos indignados por lo que sucede con el Alcalde y la responsabilidad que tiene el Concejo”.

Aseguró que seguirán de cerca lo que ocurra mañana. “Estamos a la expectativa la gente del centro, sur, norte y occidente de la capital. Somos transportistas, comerciantes, vecinos (…) Muchas personas buscan aprovecharse de este momento político para lograr un espacio hacia las elecciones del 2023”.

Los dueños de negocios y comerciantes se encuentran preocupados ya que posiblemente tendrán que cerrar sus negocios por la gente que acudirá mañana de forma masiva a la Plaza Grande.

Guadalupe Tito, propietaria de la Dulcería Colonial que se ubica junto al atrio de La Catedral, dijo que la situación es insoportable por las protestas, las vallas metálicas y rejas. “Esto es desesperante, angustiante. Ya vienen las deudas y no puedo pagar por las manifestaciones”.

Juan Carlos Guastumal comercializa libros en la calle Espejo y Venezuela. Sus ventas se han reducido por la pandemia, pero “he aprendido a conllevar ese tipo de situaciones. Tengo que trabajar y estaré temprano, ojalá no haya problemas”.