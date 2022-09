4 docentes llamados a juicio por femicidio de Valentina Cosíos

Fiscalía llama a juicio a docentes por el caso de Valentina Cosíos. Foto: Cortesía/ Fiscalía

Redacción Elcomercio.com

La Fiscalía informó este martes, 20 de septiembre de 2022, que cuatro de los seis docentes procesados por la muerte de la niña Valentina Cosíos fueron llamados a juicio.

Este caso se inició hace seis años y la Fiscalía apeló el sobreseimiento a favor de dos maestras del plantel educativo.

Valentina Cosíos tenía 11 años cuando apareció sin vida en el plantel donde estudiaba, en el norte de Quito. Cursaba el séptimo año de educación básica. Era la tercera de cinco hermanos y participaba como primera flauta) en la Orquesta Sinfónica del Conservatorio Nacional de Música.

Caso Valentina Cosíos sin respuestas

Para los padres de la niña solo hay preguntas: ¿Qué pasó con Valentina? Ese 23 de junio e 2016, la pequeña no llegó a su ensayo en el Conservatorio. Su madre la buscó durante tres horas por el edificio, habló con sus compañeros y hasta un profesor le dijo que sí la vieron allí. Pero Valentina no aparecía.

Si no estaba en el Conservatorio, su madre Ruth Montenegro creía que podía haberse quedado en la escuela. Cuando llegó, a las 19:50, la institución ya estaba cerrada, las luces estaban apagadas y nadie respondía a sus gritos.

Las horas pasaban y Valentina no llamaba la casa, nadie sabía de su paradero y sus padres se preocuparon más. La buscaron por la línea de la Ecovía, pues creían que pudo haber tomado un bus. La buscaron el barrio, entre sus compañeras, pero nadie la había visto.

Al día siguiente, a las 06:00, recibió una llamada de la escuela de Valentina. "Era una empleada. Ella me pidió que fuera pronto, porque necesitaba hablar conmigo. No me dijo nada más. No entendía qué pasaba, así que me fui inmediatamente. Cuando llegué, a pocos pasos del ingreso vi a mi niña tendida en el suelo y tapada con una sábana blanca. Fue terrible. Solo recuerdo que comencé a llorar. Mi Valentina estaba muerta. Lo primero que dije es: ¿Qué pasó? El rector y los profesores dijeron que no sabían qué había ocurrido, que no vieron ni escucharon nada. Después llegaron los policías y el personal de Criminalística", narró la madre en ese entonces.

Autopsias e investigación

Montenegro asegura que "hay dos informes de la autopsia que se contradicen completamente. El primero indica que la niña fue violada y asfixiada; en el segundo, se menciona que murió por un accidente, pero no se precisa las causas", detalló la progenitora de la víctima.

En mayo de 2021, el caso todavía estaba en la primera fase de la investigación.

La Fiscalía comenzó a indagar un posible femicidio, porque la autopsia determinó que la niña tenía signos de violencia sexual y asfixia.

Una docente fue procesada en 2021

En junio de 2021, la Fiscalía procesó a una docente por presunto homicidio culposo. Ella laboraba en la escuela en la que estudiaba la menor. El artículo 145 del Código Integral Penal establece que ese delito es sancionado con cárcel de tres a cinco años.

Durante la audiencia de formulación de cargos que se realizó el 10 de junio del 2021, un juez ordenó medidas alternativas a la prisión preventiva. La imputada debía presentarse cada 15 días ante una autoridad judicial. Además, tenía prohibido salir del país.

La fase de instrucción fiscal o investigación pública en ese entonces 90 días, como lo establece la Ley. En ese tiempo, los agentes debía recabar más evidencias del caso.

