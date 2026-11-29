Fecha de publicación: 29 de noviembre de 2026

Fecha de modificación: 29 de noviembre de 2026

Las Fiestas de Quito, las reuniones navideñas y las celebraciones de Año Nuevo marcan uno de los períodos de mayor movimiento en las calles de la capital. Diciembre también reúne factores que elevan los riesgos en las vías: lluvias, neblina, congestión vehicular y consumo de alcohol. Las cifras de los últimos dos años ponen el foco en la seguridad vial antes del inicio de esta temporada.

Más noticias

Diciembre registra más siniestros de tránsito en Quito

Las estadísticas del visualizador de siniestralidad vial del Municipio de Quito muestran un incremento de los siniestros, los lesionados y los fallecidos en diciembre de 2025 frente al mismo mes de 2024.

En diciembre de 2024, Quito registró 347 siniestros de tránsito, 190 lesionados y 21 fallecidos. Un año después, las cifras subieron a 370 siniestros, 241 lesionados y 29 fallecidos.

La comparación representa un incremento del 6,6% en los siniestros, del 26,8% en los lesionados y del 38,1% en los fallecidos.

El aumento de las víctimas mortales llama la atención. En un año, ocho personas más perdieron la vida en siniestros de tránsito durante diciembre.

El comportamiento de este mes ocurre en un contexto de crecimiento de la siniestralidad anual. Según Quito Data Vial, los siniestros pasaron de 2 874 en 2020 a 3 831 en 2025. Los fallecidos también subieron: de 176 a 296 en ese período.

En 2026, hasta octubre, el tablero registra 3 207 siniestros, 1 967 lesionados y 225 fallecidos. Estas cifras corresponden al período de enero a octubre y no incluyen noviembre ni diciembre.

Lluvias y neblina elevan los riesgos en las vías de Quito

Eduardo Cueva, docente de la Escuela de Automotriz de la Universidad Internacional del Ecuador (UIDE), explica que diciembre reúne condiciones climáticas y viales que pueden aumentar el riesgo de siniestros.

El especialista advierte que las lluvias afectan la adherencia de los neumáticos sobre la calzada y aumentan la distancia de frenado. A esto se suma la reducción de visibilidad por la neblina, que exige mayor margen de reacción a los conductores.

Las condiciones de la infraestructura también influyen. Los baches y los trabajos de reparación en las vías pueden provocar maniobras bruscas, sobre todo cuando el conductor no cuenta con la pericia necesaria para controlar el vehículo.

Cueva también advierte sobre el riesgo de acumulación de agua en las curvas. Esta condición puede provocar aquaplaning, un fenómeno en el que los neumáticos pierden contacto efectivo con la calzada y el conductor pierde capacidad de control.

Por eso, el experto considera necesario revisar el estado de los drenajes de las vías y mantener los vehículos en buenas condiciones.

Esta información le puede interesar: Once heridos y una persona atrapada tras siniestro de tránsito en la vía Quito-Papallacta

El tráfico de las fiestas y el consumo de alcohol preocupan

Diciembre también modifica la dinámica de movilidad en Quito. Las celebraciones por las Fiestas de Quito, Navidad y Año Nuevo generan más desplazamientos y congestión vehicular.

Cueva señala que el tráfico puede provocar estrés entre los conductores, sobre todo cuando intentan llegar a tiempo a sus compromisos. Esa presión puede llevar a algunos a aumentar la velocidad y elevar el riesgo de un siniestro.

El consumo de alcohol representa otro factor de preocupación durante las celebraciones. El docente recomienda organizar viajes compartidos o recurrir a taxis y servicios de aplicaciones móviles cuando una persona consume bebidas alcohólicas.

El experto también identifica otros datos del visualizador municipal: los viernes, sábados y domingos concentran la mayor cantidad de siniestros. Además, los peatones aparecen como los actores viales más vulnerables y las personas de entre 20 y 39 años conforman el grupo etario con mayor vulnerabilidad.

Frente a estos datos, Cueva considera necesario reforzar la educación vial y las campañas de sensibilización para todos los actores de la movilidad.

La AMT pide prevenir siniestros durante las Fiestas de Quito

En vísperas de las celebraciones por la fundación de la capital, el Municipio, a través de la Secretaría de Movilidad y la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT), difundió recomendaciones dentro de la campaña de seguridad vial Cada vida cuenta.

La entidad insiste en tres aspectos: respetar los límites de velocidad, evitar el consumo de alcohol al volante y planificar los desplazamientos.

Entre las recomendaciones también constan el uso del cinturón de seguridad en todos los asientos, evitar el celular mientras se conduce y no manejar con cansancio o somnolencia.

Para quienes utilizan motocicletas o bicicletas, la AMT recuerda la importancia del uso correcto del casco. También pide respetar los cruces peatonales, mantener una distancia segura entre vehículos y extremar precauciones ante la lluvia y la baja visibilidad.

Cueva suma otras medidas: revisar los neumáticos, los frenos y las plumas del vehículo antes de salir. También recomienda organizar los horarios para evitar desplazamientos con prisa.

Si una persona consume alcohol, la alternativa consiste en elegir un conductor designado o utilizar transporte público, taxis y servicios de aplicaciones.

Siniestros de tránsito en Quito durante diciembre; preguntas frecuentes

❓ ¿Por qué diciembre es uno de los meses de mayor riesgo de siniestros de tránsito en Quito? Diciembre reúne factores que elevan los riesgos viales en Quito, como lluvias, neblina, congestión vehicular y consumo de alcohol durante las celebraciones de Navidad y Año Nuevo.

Contexto: Las Fiestas de Quito y las reuniones de fin de año generan más desplazamientos en la capital. Las estadísticas municipales también muestran un incremento de siniestros, lesionados y fallecidos en diciembre de 2025 frente al mismo mes de 2024. ❓ ¿Cuántos siniestros de tránsito registró Quito en diciembre de 2025? Quito registró 370 siniestros de tránsito en diciembre de 2025, frente a los 347 contabilizados en diciembre de 2024.

Contexto: Según el visualizador de siniestralidad vial del Municipio, el incremento fue del 6,6%. Los lesionados pasaron de 190 a 241 y los fallecidos aumentaron de 21 a 29 en ese mismo período. ❓ ¿Cuántas personas fallecieron en siniestros de tránsito en Quito durante diciembre de 2025? En diciembre de 2025, 29 personas fallecieron en siniestros de tránsito en Quito, ocho más que en diciembre de 2024, cuando se registraron 21 muertes.

Contexto: La cifra representa un incremento del 38,1% en las víctimas mortales. En el mismo período, los siniestros aumentaron un 6,6% y los lesionados, un 26,8%. ❓ ¿Cuánto aumentaron los siniestros de tránsito en Quito entre 2020 y 2025? Los siniestros de tránsito pasaron de 2 874 en 2020 a 3 831 en 2025, según el tablero Quito Data Vial.

Contexto: Las estadísticas también muestran un incremento de los fallecidos, que pasaron de 176 en 2020 a 296 en 2025. Estos datos reflejan el comportamiento de la siniestralidad anual en la capital. ❓ ¿Cuántos siniestros de tránsito, lesionados y fallecidos registra Quito en 2026? Entre enero y octubre de 2026, Quito contabilizó 3 207 siniestros de tránsito, 1 967 lesionados y 225 fallecidos.

Contexto: Los datos corresponden al tablero Quito Data Vial y no incluyen noviembre ni diciembre de 2026. Por tanto, todavía no representan el balance anual completo.

Te recomendamos