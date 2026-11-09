Cierran carriles de la 12 de Octubre por siniestro de tránsito en Quito

Fecha de publicación: 9 de noviembre de 2026

Fecha de modificación: 9 de noviembre de 2026

El flujo vehicular colapsó en varios puntos estratégicos de la capital debido a un siniestro de tránsito en Quito registrado en la intersección de la avenida 12 de Octubre y calle Roca. El percance ocasionó el bloqueo de dos carriles de circulación en sentido sur-norte sobre esta arteria del norte de la urbe, obligando a los automotores a reducir la velocidad y desplazarse con extrema cautela mientras los equipos operativos atienden el lugar de la emergencia.

Bloqueo de carriles por siniestro de tránsito en Quito

La restricción vial por el siniestro de tránsito en Quito abarca dos carriles en sentido sur-norte a lo largo de la avenida 12 de Octubre. Esta reducción del espacio de tránsito provoca un cuello de botella en este tramo urbano, por lo que el personal operativo mantiene señales preventivas en el sitio para alertar a los conductores al cruzar por la calle Roca.

Congestión en El Trébol y autopista General Rumiñahui

Los efectos del cierre sobre la avenida 12 de Octubre se extendieron de forma directa hacia los accesos del suroriente de la ciudad. El represamiento de vehículos genera una gran congestión en el sector de El Trébol, así como a lo largo de la autopista General Rumiñahui, dificultando la conexión de los automotores que buscan ingresar hacia el centro y norte de la capital.

Asistencia de ambulancia y bomberos en el punto

Hasta la intersección de la 12 de Octubre y Roca acudió una unidad médica tipo ambulancia perteneciente al Cuerpo de Bomberos, la cual permanece apostada en las afueras de las instalaciones de la universidad ubicada en este sector. El contingente de rescate evalúa la escena y coordina el auxilio indispensable.

Control operativo de agentes de tránsito

De forma complementaria, agentes civiles de tránsito gestionan la movilidad en la avenida 12 de Octubre. Los uniformados dirigen la circulación en los carriles que continúan habilitados y supervisan el área afectada para prevenir incidentes secundarios ante las largas filas de automotores que intentan cruzar la zona.

Disposiciones de seguridad en la vía

Frente a la permanencia de los vehículos de emergencia y el personal municipal en la calzada por el siniestro de tránsito en Quito, las indicaciones técnicas emitidas para la avenida 12 de Octubre contemplan:

Disminuir la marcha de manera obligatoria al aproximarse a la calle Roca.

de manera obligatoria al aproximarse a la calle Roca. Manejar con máxima atención ante la presencia de socorristas y agentes viales.

ante la presencia de socorristas y agentes viales. Respetar los conos y dispositivos que marcan el perímetro de los dos carriles inhabilitados.

Las unidades de auxilio y control continúan en el sitio para mitigar el impacto generado por este siniestro de tránsito en Quito.

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