Deslizamiento de talud en Quito afectó vías y obligó a evacuar una casa

Fecha de publicación: 12 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 8 de octubre de 2026

Una familia tuvo que abandonar temporalmente su vivienda en el sector de Monjas, en el suroriente de Quito, debido a un deslizamiento de tierra que ocurrió el domingo 11 de octubre de 2026. La emergencia también interrumpió el tránsito en una vía de conexión con la Autopista General Rumiñahui. Este lunes 12 de octubre, la circulación vehicular se restableció, pero las intervenciones municipales continúan en el sector.

Deslizamiento en Monjas dejó una vivienda al borde de un talud

La emergencia comenzó alrededor de las 15:30 del domingo, después de las intensas lluvias que afectaron a la capital. El desprendimiento ocurrió en El Madrigal, cerca del parque Cuscungo, y provocó la acumulación de tierra sobre el acceso a la calle Mariano Hinojosa.

El movimiento del terreno también generó preocupación entre los habitantes de las casas cercanas. Una vivienda quedó al borde del talud, mientras tres postes de alumbrado público resultaron afectados.

Los vecinos señalaron que una tubería que cruza el sector posiblemente colapsó antes del desprendimiento de aproximadamente tres metros de terreno. Sin embargo, las autoridades todavía no confirman esa versión como causa de la emergencia.

Ante las condiciones del lugar, los organismos de respuesta dispusieron la evacuación preventiva de una familia.

El alcalde de Quito, Pabel Muñoz, informó que no existen reportes de personas heridas ni daños estructurales. Por su parte, el Cuerpo de Bomberos inició inspecciones en las viviendas cercanas para determinar posibles riesgos.

AMT habilitó la calle Mariano Hinojosa este lunes 12 de octubre

La acumulación de tierra obligó a restringir el paso de vehículos por la calle Mariano Hinojosa, una conexión con la Autopista General Rumiñahui.

Durante la atención de la emergencia, los equipos municipales utilizaron maquinaria pesada para despejar el sector. El balance de las autoridades registró el retiro de 184 metros cúbicos de material.

La mañana de este lunes, la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) permitió nuevamente la circulación por la vía, después de que concluyeron las labores de limpieza de la calzada.

Sin embargo, la reapertura no representa el cierre de todas las intervenciones. La Empresa Pública Metropolitana de Movilidad y Obras Públicas (Epmmop) confirmó que sus equipos continuaban con trabajos en Monjas durante la mañana del 12 de octubre.

Vecinos de Monjas temen nuevos deslizamientos por las lluvias

Más allá de la reapertura de la vía, los habitantes del sector mantienen su preocupación por las condiciones del terreno y la proximidad del talud a las viviendas.

Los vecinos solicitaron la construcción de un muro de contención como medida para evitar nuevos desprendimientos. También pidieron que las autoridades mantengan las intervenciones de mitigación.

Una cubierta plástica protege el talud frente a las precipitaciones. No obstante, los moradores temen que la erosión continúe y afecte a otras casas.

Mientras tanto, Epmaps revisa las descargas de agua que los equipos identificaron en el sector. Las evaluaciones también incluyen la estabilidad del terreno, las condiciones de seguridad de las viviendas y el arbolado cercano.

La Secretaría General de Seguridad Ciudadana y Gestión de Riesgos coordina las acciones municipales, con apoyo de la Administración Zonal Manuela Sáenz, Emseguridad y el Gobierno Provincial de Pichincha.

El alcalde Pabel Muñoz aseguró que los equipos permanecerán en el lugar hasta que termine la atención de la emergencia.

Preguntas frecuentes sobre el deslizamiento en Quito

❓ ¿Cómo está el tránsito en Quito este lunes 12 de octubre de 2026? Varias vías del centro-norte de Quito registraron congestión vehicular durante las primeras horas de este lunes. Contexto: A las 07:12, los reportes identificaron circulación lenta en determinados tramos de las avenidas América, 10 de Agosto y Colón. La jornada comenzó con lluvia y neblina en varios sectores de la capital. ❓ ¿Qué avenidas de Quito presentan congestión vehicular este lunes? Las avenidas América, 10 de Agosto y Colón registraron tramos con alta carga vehicular durante la mañana. Contexto: La congestión se concentró en segmentos específicos del centro-norte de Quito y no afectó de manera uniforme a toda la extensión de estas avenidas. ❓ ¿Cómo está el tránsito en la avenida América de Quito? La avenida América presentó circulación lenta en varios segmentos, especialmente cerca de la Universidad Central del Ecuador. Contexto: Esta situación formó parte de la congestión registrada en las principales avenidas y calles de conexión del centro-norte a las 07:12. ❓ ¿Qué ocurre con el tránsito en la avenida 10 de Agosto y la avenida Colón? Ambas avenidas registraron tramos con alta carga vehicular durante las primeras horas del lunes 12 de octubre. Contexto: En la avenida Colón también se identificó congestión en algunas intersecciones con otras calles del centro-norte. Los reportes no señalan afectaciones en la totalidad de estas vías. ❓ ¿Dónde existen alertas y restricciones de tránsito en Quito? Se reportaron advertencias sobre posibles dificultades de circulación cerca de la avenida Eloy Alfaro y en conexiones hacia el oriente de Quito. Contexto: Otros sectores del centro-norte también registraron novedades viales. La información disponible no especifica cierres completos ni detalla la naturaleza de todos los incidentes. ❓ ¿Cómo afectan la lluvia y la neblina a la circulación en Quito? La lluvia y la neblina pueden reducir la visibilidad y exigir mayor precaución a los conductores. Contexto: Ambas condiciones meteorológicas estuvieron presentes durante el inicio de la jornada del lunes 12 de octubre, junto con la congestión registrada en varias vías. El reporte no establece que el clima fuera la causa directa de todos los retrasos. ❓ ¿Qué condiciones climáticas se registraron en Quito este 12 de octubre? La mañana comenzó con lluvia y neblina en varios sectores de la capital. Contexto: El pronóstico para Pichincha contempló cielo nublado, lluvias y lloviznas entre la noche del domingo 11 y la madrugada del lunes 12. Para Quito se previeron temperaturas mínimas de entre 6 y 11 grados Celsius. ❓ ¿Por qué aumentó el movimiento vehicular en Quito este lunes? La ciudad retomó sus actividades habituales después del feriado por la Independencia de Guayaquil. Contexto: El retorno a la jornada regular coincidió con lluvia, neblina y congestión en determinados segmentos del centro-norte. La información no permite atribuir el tráfico a una sola causa. ❓ ¿Qué recomendaciones deben seguir los conductores ante la lluvia y la congestión en Quito? Los conductores deben reducir la velocidad cuando disminuya la visibilidad, mantener una distancia prudente y prestar atención a las restricciones viales. Contexto: Estas precauciones resultan especialmente importantes en sectores con neblina y en las avenidas que registran circulación lenta durante las primeras horas del día. ❓ ¿Qué se conoce sobre la evolución del tránsito en Quito durante este lunes? El reporte disponible describe las condiciones de circulación alrededor de las 07:12 del lunes 12 de octubre. Contexto: No incluye una hora estimada de normalización del tránsito ni confirma cuánto durarán las alertas. Las condiciones pueden variar a lo largo de la jornada.

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