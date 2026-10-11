Deslizamiento de tierra cierra un tramo de la autopista General Rumiñahui en Quito

Fecha de publicación: 11 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 11 de octubre de 2026

La circulación de vehículos y peatones fue suspendida en la entrada a Mariano Hinojosa, en el sector de El Madrigal, tras un deslizamiento registrado la tarde del 11 de octubre. El punto afectado está junto al parque Cuscungo, en la autopista General Rumiñahui, una vía que conecta Quito con el Valle de los Chillos.

La Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) mantiene personal en el sitio para gestionar la movilidad. Según el reporte municipal, hasta el momento no se han informado personas heridas o fallecidas ni daños en bienes privados.

Maquinaria trabaja para despejar el paso en la autopista General Rumiñahui, en Quito

Equipos municipales y del Consejo Provincial coordinan la limpieza del material con maquinaria pesada. En las labores participan la Empresa de Movilidad y Obras Públicas (Epmmop) y la empresa pública Emseguridad.

Las autoridades también dispusieron una inspección técnica del talud para revisar sus condiciones y definir qué trabajos serán necesarios. En las imágenes difundidas de la emergencia se observan viviendas próximas al área afectada, pero el reporte municipal no confirma daños en esos inmuebles ni señala si se tomarán medidas de protección o evacuación.

🚧 #Actualización | Se mantiene el cierre vial por deslizamiento de tierra. 📍 Ubicación: Autopista General Rumiñahui y calle Mariano Hinojosa. 👮‍♂️ Gestión AMT: agentes en el sector, con señalización preventiva, para gestionar la circulación y precautelar la seguridad de los usuarios. — AMTQuito (@AMT_Quito) October 11, 2026

Revisan el cableado eléctrico de la zona del deslizamiento en Quito

El Municipio coordinó con la Empresa Eléctrica Quito (EEQ) una revisión de los cables para comprobar que el servicio funcione con normalidad.

Mientras se ejecutan las tareas de limpieza y evaluación, la AMT verifica las condiciones viales y gestiona la circulación. La autopista permanece cerrada al tránsito vehicular y peatonal en el acceso a Mariano Hinojosa.

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