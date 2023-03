Delincuencia e indigencia afectan a negocios del Centro Histórico de Quito

La presencia de indigentes en el espacio público causa incomodidad a los moradores y turistas. Foto: cortesía

Los moradores del Centro Histórico de Quito perciben a este sector como un lugar inseguro. El problema de la delincuencia afecta a los negocios que han sido víctimas de asaltos en reiteradas ocasiones. La indigencia también genera inconvenientes.

Carlos Suescun, empleado de una cafetería en los exteriores del Palacio Arzobispal, cuenta que en su local es común que se comentan robos. A pesar de que el lugar se encuentra dentro de un mini comercial, que cuenta con un guardia de seguridad, parece no ser suficiente.

En un momento de descuido –cuando el agente se mueve de su lugar- los ladrones aprovechan para hacer de las suyas y entrar a robar en los negocios.

Suescun indica que de su local se sustraen los artículos de la percha, que son mayoritariamente bolsas de café. También se llevan mochilas de los clientes.

Los negocios no cierran tan tarde por temor a posibles asaltos. Foto: cortesía

“La delincuencia es lo que nos tiene afectados. Los empleados- para poder estar al tanto de los robos- tenemos que estar viendo. Y no podemos estar haciendo (el trabajo) y viendo a la vez que la gente que ingresa no se robe nada", lamenta.

Diego Vivero, director y vocero de la Agremiación de Restaurantes de Pichincha (Agrepi), expresa que la preocupación que tienen los negocios del Centro-al encontrarse en un sector turístico- es la baja de las ventas a causa del temor de la gente a salir especialmente en las noches.

También se refiere a los reiterados mensajes que reciben los visitantes respecto a la delincuencia y movilizaciones que afectan su visita.

En el Casco Colonial existen alrededor de 150 locales de venta de comida.

Las cifras de la delincuencia

Según la Policía, en el Centro Histórico de Quito, en el 2019, año de prepandemia, se registraron 1 070 robos a personas.

Durante los dos años siguientes, las cifras se mantuvieron por debajo de mil. Así, en 2020 hubo 788 asaltos y en 2021, 976. Sin embargo, en 2022, la cantidad de robos subió a 1 095.

Cecilia Ortiz, trabajadora de un local de helados que se encuentra bajo la Catedral Primada de Quito, cree que la cantidad de delincuentes es lo que desacredita a los locales.

“Aquí ya está peligroso. Hay un tipo que roba las maletas de los gringos… Y así como hay veces en que se les ve a los policías, hay otras en que no. Ellos brillan por su ausencia y no ayudan en absolutamente nada”, comenta.

Ortiz, quien trabaja desde hace un año en el negocio, dice que en este mes de marzo robaron los bolsos a dos extranjeros, mientras estaban comiendo en dos locales de la Plaza Grande.

Ella considera que, así como se realizan arreglos en las obras patrimoniales para mejorar la imagen es igual de oportuno que se atienda la situación de la seguridad.

Jhofre Echeverría, presidente del Buró del Centro Histórico de Quito, menciona que la problemática de la delincuencia no es del momento, sino de hace 20 años atrás. Desde ese entonces, los moradores han estado luchando porque se dé una solución; sin embargo, no se han tomado cartas en el asunto.

A su parecer la situación es compleja. "Hay alcoholismo, habitantes de calle, comercio de cosas robadas, venta de alcohol artesanal, grafiti, trabajadoras sexuales...", dice.

Trabajadoras sexuales en el Centro Histórico. Foto: cortesía

A eso se suma el abandono o despoblamiento del Centro que hace que la percepción de inseguridad se sienta más. Y no basta con los operativos policiales que se hacen en la zona, si no se tiene un plan integral, estratégico y estatal que articule el trabajo de las distintas instituciones, que operen para un mismo fin: garantizar la seguridad de las personas.

Para la organización social, el Municipio tiene un modelo de gestión caduco que ya no obedece a las necesidades de la ciudadanía y, por tanto, debe ser replanteado. El Buró espera obtener una respuesta a través de la nueva administración municipal.

Turistas perciben al Centro como un sitio inseguro. Foto: Roxana Madrid / El Comercio

Más aprehendidos por delitos

Frente a delitos y contravenciones registrados en el Centro se detuvo a 312 personas, en 2021. Un año después, en 2022, esa cantidad se duplicó a 602 aprehendidos.

En tanto, desde enero a marzo del 2023 ya se han realizado 89 detenciones de individuos.

Entre las evidencias recogidas de los sujetos detenidos se encuentran sustancias sujetas a fiscalización, armas de fuego, armas blancas, teléfonos celulares, accesorios y partes de vehículos, motocicletas y automóviles.

Para frenar la delincuencia, la Policía local apunta a que “se realicen periódicamente asambleas comunitarias, de manera que se tenga contacto con la comunidad, a fin de mejorar las estrategias policiales en base a las necesidades de las personas”.

Laura Arroyo, de 81 años, comenta que desde hace tres años no ya no ha vuelto al Centro de capital. “Ahora busco algo más seguro, porque de lo en las noticias, la violencia está tremenda ahí. Hay ladrones, criminales que atacan a personas mayores porque piensan que no podemos defendernos”, enfatiza.

Arroyo señala que ha escuchado también que la Policía decomisa gran cantidad de armas blancas ahí. Y qué se diga de la droga. “Es peligroso el Centro”, añade la mujer de la tercera edad.

A la delincuencia se suma la mendicidad

La delincuencia no es el único inconveniente que tienen los vecinos del Centro Histórico, sino también la mendicidad.

Este martes, 14 de marzo de 2023 se registró una riña entre dos habitantes de calle en la intersección de la avenida 24 de mayo y la calle Imbabura, que se enfrentaron con armas blancas y uno –de nacionalidad colombiana- falleció en medio de la gresca.

Miguel Almache, de 76 años, se moviliza todos los días desde la ciudadela Gatazo, en el sur de la urbe, hasta su puesto de golosinas en los alrededores de la Plaza de la Independencia.

Él trabaja desde hace 15 años en ese lugar y también concuerda en que, en los últimos años, la preocupación de residentes y visitantes es la inseguridad. “Hay muchos mendigos, delincuentes y borrachos”, dice.

Almache comenta que un grupo de hombres desocupados acostumbra beber alcohol en la plaza y eso asusta a los transeúntes. “Esta es la imagen que se da a los visitantes. Esto ahuyenta el turismo. Los indigentes también ven a los grupos de turistas y a las personas que transitan y se acercan a pedirles dinero a la fuerza”, agrega el comerciante.

La indigencia guarda relación con la delincuencia. Foto: cortesía

Cecilia también opina que las personas en situación de calle que piden dinero a los clientes de los locales de comida generan incomodidad a los dueños y que en ocasiones han tenido altercados.

“Cuando se les dice que por favor a los señores mendigos que pidan la caridad por los lados de los negocios y que no ingresen a los restaurantes, a mí me dijeron que me van a lacrar la cara… No podemos trabajar tranquilamente porque es una zozobra tremenda con esto de la mendicidad y la delincuencia”, expresa.

Vivero apunta que si bien siempre ha existido indigencia en el Casco Colonial, esta se proliferó a raíz de la pandemia."La gente acude por platos de comida a los conventos, que alimentan por las tardes y noches a quienes se trasladan al Centro y a su vez hacen de él su dormitorio... lo cual genera microtráfico".

Otro trabajador de un restaurante cercano de comida típica ecuatoriana -que no menciona su nombre- apunta que los hombres de calle insultan a los clientes con malas palabras y a gritos cuando no les dan caridad.

Asimismo, manifiesta que, cuando les piden ayuda a los agentes de control, ellos no intervienen y optan por quedarse mirando cómo los individuos se agreden verbalmente frente a turistas nacionales y extranjeros. Dicen que no es su competencia y que no puede hacer nada.

Los vecinos piden que haya más control de la mendicidad y solicitan al Gobierno que tome acción y que, por ejemplo, arme una obra social con las personas de calle.

