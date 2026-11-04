Corte de luz en el Centro de Quito complicó el tránsito y a los comercios

Fecha de publicación: 4 de noviembre de 2026

Fecha de modificación: 4 de noviembre de 2026

Un corte de energía eléctrica afectó a una parte del centro histórico de Quito la tarde de este miércoles 4 de noviembre de 2026. La interrupción del servicio ocurrió cerca de las 18:00 y dejó sin funcionamiento a los semáforos de la calle Guayaquil, donde personal de la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) acudió para controlar la circulación vehicular.

El apagón también alteró la actividad comercial en este sector de la capital. Varios negocios comenzaron a cerrar sus puertas ante la falta de electricidad, mientras el personal de tránsito permaneció en el punto para atender la situación.

Semáforos apagados en la calle Guayaquil

La interrupción del servicio eléctrico dejó fuera de funcionamiento los semáforos de la calle Guayaquil, una de las vías del centro histórico de Quito. Ante esta situación, personal de la AMT acudió al sector para atender las condiciones de circulación.

La falta de señales luminosas modifica las condiciones habituales del tránsito en esta calle, donde conductores y peatones encuentran una intersección sin el funcionamiento regular de los dispositivos de control.

Negocios del centro histórico cierran sus puertas

El corte también tuvo efectos en la actividad comercial. Cerca de las 18:00, varios establecimientos del centro histórico comenzaron a cerrar sus puertas debido a la falta de energía eléctrica.

La interrupción coincidió con las últimas horas de la jornada comercial. La ausencia de electricidad afecta las actividades que dependen del suministro para atender al público, utilizar equipos y mantener sus operaciones habituales.

El reporte de la situación identifica a la calle Guayaquil como uno de los puntos afectados. Sin embargo, no precisa cuántos locales comerciales cerraron ni cuántas cuadras del centro histórico quedaron sin servicio.

Corte eléctrico afecta parte del centro de Quito

La interrupción del suministro ocurrió en horas de la tarde y se extendió por parte del centro histórico. La falta de electricidad también generó una respuesta operativa de la AMT por las consecuencias en la señalización vial.

La situación mantiene la atención sobre dos aspectos de la actividad cotidiana en el sector: la circulación vehicular en las calles con semáforos apagados y el funcionamiento de los establecimientos comerciales que dependen de la energía eléctrica.

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