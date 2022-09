Conductores reclaman en AMT multas por falta de turnos

Usuarios del Centro de Revisión Técnica Vehicular Bicentenario realizan fila para entregar las llaves y documentos de su vehículo, para esperar su turno para la revisión. Foto: Carlos Noriega / EL COMERCIO.

Ivonne Mantilla (I)

A los reclamos diarios sobre la falta de turnos para continuar con el proceso de la Revisión Técnica Vehicular (RTV) se suman las quejas por multas y la demora en el trámite de cambio de dominio.

Sandra Utreras llegó este jueves 8 de septiembre de 2022 al balcón de servicios del Bicentenario, norte de Quito. La mujer solicitaba ayuda, pues desde el mes de julio busca un turno para realizar el traspaso de dominio de su vehículo.

“Me dicen que en el sistema no hay turnos, incluso me he quedado hasta altas horas de la noche para obtener uno. Ahora el contrato ya venció. Debo hacer de nuevo el trámite y pagar una multa”.

Para los usuarios acudir todos los días a realizar estos trámites les causa molestias y preocupación, porque en su mayoría deben pedir permiso en sus lugares de trabajo. Así lo menciona Olga Terán, quien llegó al centro para colocar una queja por una multa impuesta.

Multas y mal servicio

Sofía Andrade dice que permaneció tres horas frente a su computadora intentando obtener un turno para cumplir el proceso de revisión técnica vehicular. La espera fue inútil porque todos los espacios estaban copados.

Andrade cuestiona el pago de la multa de USD 25 por calendarización y de USD 25 por no matricular su auto a tiempo, “Es imposible siquiera tomar un turno, yo debo viajar por temas laborales y se me complica continuar con el proceso”, se lamenta.

Cientos de propietarios de vehículos se han volcado al balcón de servicios del norte de la urbe para mostrar su descontento por el pésimo manejo que ha dado la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) a un trámite tan elemental.

Los ciudadanos expresan sentirse perjudicados al no tener acceso a una información fluida y además que no les ha permitido avanzar con un proceso que debería ejecutarse con normalidad.

“El personal que atiende no tiene paciencia para explicar sobre las dudas que tenemos como usuarios. Nos cobran multas y no sabemos ni por qué, cuando hemos cumplido con todo el procedimiento”, señala Yuli Girón.

Girón, desconcertada y con papeles en mano, acudió a ventanilla para que el informen sobre la multa generada. La usuaria menciona que su auto debe cumplir el proceso de RTV en octubre, sin embargo, en el sistema le refleja una sanción de USD 50.

Cifras de Agencia Metropolitana de Tránsito

Datos de la AMT muestran que los propietarios de 144 579 vehículos se han presentado realizar la revisión vehicular hasta el 9 de agosto del 2022. De ellos, 44 930 han sido condicionados, es decir deben volver a cumplir el proceso de RTV.

A las redes sociales se volcaron las quejas de las personas que pagaron y no logran un turno. Tatiana Enríquez asegura que el sistema se cuelga y cuando logra entrar, ya no hay cupos.

Silvana Vallejo, directora general de la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT), explicó anteriormente a este Diario que ese inconveniente se debe a que la mayoría de personas desean tomar turnos a finales de mes, por lo que el sistema se satura.

A decir de la funcionaria, a diario se habilitan 4 500 turnos, pero también se genera inconvenientes y retrasos en el proceso, debido al alto índice de ausentismo que se evidencia. Asegura que existen 16 665 citas que se han agendado, pero las personas no han asistido.

