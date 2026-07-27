Clausuran local de fritadas en Pomasqui, Quito, por cucarachas

La Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria (Arcsa) clausuró este lunes 27 de julio de 2026 un local de comida típica dedicado a la venta de fritadas en la parroquia de Pomasqui, en el norte de Quito, debido a la detección de cucarachas y otras condiciones de insalubridad durante un operativo de control.

La clausura del local de fritadas en Pomasqui, Quito, por cucarachas

Según informó Arcsa, esta medida se adoptó tras verificar el incumplimiento de la normativa sanitaria vigente y la existencia de factores que representaban un riesgo para la salud de los consumidores. Durante la inspección técnica, el personal identificó una infestación de plagas en el establecimiento.

Hallazgos durante la inspección

Cucarachas vivas dentro de equipos de cocina.

Restos de insectos distribuidos en distintas áreas del local.

Congeladores utilizados para el almacenamiento de alimentos con condiciones inadecuadas.

Además, Arcsa reportó deficiencias en las condiciones higiénico-sanitarias del local y observó una inadecuada manipulación de los productos durante el proceso de preparación de alimentos.

Acciones futuras y recomendaciones

Arcsa consideró que estos hallazgos motivaron la clausura inmediata del negocio, al considerar que existía un riesgo sanitario para quienes acudían al establecimiento. La entidad indicó que continuará ejecutando controles e inspecciones en establecimientos de expendio de alimentos en Quito como parte de las acciones de vigilancia sanitaria.

Otro local

El 23 de julio, la Arcsa identificó un restaurante en el sector de La Marín, en el centro de Quito, con deficientes condiciones de higiene.

Como resultado de la inspección, se realizó la clausura temporal de este establecimiento, que ofertaba comida asiática (chifa).

APP para reporte de irregularidades

Asimismo, recordó a la ciudadanía que puede reportar posibles irregularidades sanitarias de manera confidencial mediante la aplicación Arcsa Móvil, disponible para dispositivos con sistemas operativos Android y iOS. El organismo reiteró que las inspecciones buscan verificar el cumplimiento de las condiciones sanitarias establecidas para garantizar la seguridad de los alimentos que se comercializan en el país.