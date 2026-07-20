Clausuran camales clandestinos que operaban sin higiene en Quito

Las autoridades municipales intervinieron establecimientos irregulares en Tumbaco y Calderón tras detectar condiciones insalubres de faenamiento clandestino.

La Agencia Metropolitana de Control (AMC), junto con el Cuerpo de Agentes de Control, la Empresa Pública Metropolitana de Rastro Quito (Emraq-EP) y la Policía Nacional, ejecutó dos operativos para frenar estas actividades ilegales.

Operativos realizados en menos de una semana

Estas acciones, desarrolladas en menos de siete días, buscaron clausurar lugares que operaban sin autorización y en condiciones insalubres. Estas prácticas representan una amenaza para la salud pública.

Hallazgo de res sacrificada en Tumbaco

En el sector rural de Tumbaco, los equipos de control localizaron una res recién sacrificada en el patio de una propiedad privada.

En el sitio se constató la utilización de utensilios y recipientes oxidados, almacenados a la intemperie.

La falta de sistemas de conservación, protocolos técnicos de manipulación y controles sanitarios básicos durante este proceso clandestino compromete gravemente la inocuidad del producto final, elevando el riesgo de enfermedades transmitidas por alimentos.

Intervención en Calderón por denuncias ciudadanas

Paralelamente, en el norte de la ciudad, en la zona de Calderón, se clausuró un camal informal dedicado al procesamiento de pollos.

Esta intervención respondió a los reportes de residentes del área, quienes advirtieron sobre olores nauseabundos y el posible riesgo sanitario que la actividad irregular generaba en el entorno residencial.

Sanciones por faenamiento sin permisos

La normativa del Distrito Metropolitano contempla sanciones financieras significativas para quienes realicen faenamientos sin permisos.

Las multas por operar un camal clandestino pueden ascender a 15 salarios básicos unificados, una suma superior a 7 000 dólares.

Adicionalmente, se puede aplicar una sanción extra de 4 820 dólares si las instalaciones no cumplen con las exigencias técnicas y sanitarias requeridas.

Balance estadístico de la AMC

Gustavo Chiriboga, supervisor metropolitano de la AMC, detalló las cifras correspondientes al año 2025: se iniciaron 20 procesos administrativos y se concretaron 15 clausuras.

Las zonas de Quitumbe y Calderón agruparon el 70 % de estos casos, representando 14 de los expedientes abiertos y 10 de las clausuras. En 13 de los 15 cierres, la razón principal fue la falta de higiene adecuada para el procesamiento de carne.

Durante el año 2026, la AMC ya ha ejecutado seis cierres adicionales en su lucha contra el faenamiento ilegal.