¿Cómo será la circulación en Quito en el último día del estado de excepción?

Redacción Elcomercio.com

A las 23:59 de este jueves 20 de mayo del 2021 el estado de excepción, que fue decretado por el presidente Lenín Moreno el pasado 21 de abril en 16 provincias, termina y con ello los Municipios han establecido nuevos lineamientos, entre ellos para la movilidad.

Mientras tanto, las medidas del Decreto 1291 aún siguen vigentes.

La movilidad vehicular en Quito, por sugerencia del Comité de Operaciones de Emergencia (COE) Nacional, tiene libre circulación, sin restricción de placa, hasta las 20:00. A partir de ese horario se inicia el toque de queda con una duración de cinco horas. En ese lapso de tiempo únicamente pueden movilizarse personal estratégico, de primera línea, personas con citas médicas o turno de vacunación, taxis legales, personas que se trasladen a aeropuertos y pasos fronterizos y otras excepciones.

Los salvoconductos hasta este jueves no tienen validez. Los documentos que acreditan la circulación de las excepciones descritas son credencial profesional o institucional; RUC, RISE o guía de remisión; pasajes del titular o tickets de embarque; turno para vacunación; y cita médica verificable.

A partir de las 06:00 de este viernes 21 de mayo, por resolución de la Alcaldía de Quito, nuevas reglas en cuanto al Hoy No Circula entran en vigencia hasta el 30 de junio del 2021.

Los automotores con registros terminados en 0, 1, 2 y 3 no podrán salir a las calles el lunes; los autos con 2, 3, 4 y 5 no podrán circular los martes; las placas 4, 5, 6 y 7 no transitarán los miércoles; los carros con números 6, 7, 8 y 9 no podrán movilizarse los jueves; en tanto que los registros 0, 1, 8 y 9 tendrán restricción los viernes.

Esto con una modificación en los horarios.

De lunes a jueves la restricción se cumplirá desde las 06:00 hasta las 20:00. A partir de ese horario, habrá libre tránsito hasta las 06:00 del siguiente día. El viernes la restricción regirá desde las 06:00 hasta las 23:00. A partir de esa hora hasta las 06:00 del sábado ningún vehículo podrá salir a las calles.

El sábado y domingo habrá libre circulación para todas las placas desde las 06:00, pero habrá restricciones con distinto horario al final de la jornada. Los sábados ningún automotor podrá salir a las calles desde las 23:00 hasta las 06:00 del domingo. Los domingos pueden circular todas las placas desde las 06:00 hasta las 24:00.

En cambio, los días feriados, como el lunes 24 de mayo, todas las placas pueden circular durante 24 horas, desde las 06:00 hasta las 06:00 del siguiente día.

Se exceptúan de la restricción de movilidad los sectores estratégicos, productivos y quienes tengan salvoconducto.