Choque múltiple dejó dos heridos en la av. Guayasamín, en Quito

Fecha de publicación: 11 de noviembre de 2026

Fecha de modificación: 11 de noviembre de 2026

Un siniestro de tránsito entre cinco vehículos dejó dos personas heridas la tarde de este miércoles 11 de noviembre de 2026 en la avenida Oswaldo Guayasamín, a la altura del sector Los Establos, en Quito. El choque provocó un cierre vial en sentido Quito-Valle y congestión vehicular en esta conexión con los valles.

La Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) informó que la alerta ingresó a las 18:26. El reporte preliminar clasificó el hecho como una colisión. Agentes civiles de tránsito, personal de salud y unidades del Servicio de Investigación de Accidentes de Tránsito (SIAT) acudieron al lugar.

🚨 #CierreVialQuito | Por siniestro de tránsito



📍 Sector: Los Establos

🛣️ Dirección: av. Oswaldo Guayasamín

🚧 Cierre: dos carriles sentido Quito-Valle



⚠️ Reduce la velocidad y conduce con precaución. pic.twitter.com/xBTOYwcUww — AMTQuito (@AMT_Quito) November 12, 2026

Cinco vehículos involucrados en el choque

En el siniestro participaron un bus de transporte, tres vehículos ligeros y una motocicleta. El impacto dejó dos personas heridas, según el reporte inicial de la emergencia.

El personal de salud brindó atención prehospitalaria a los afectados. Por su parte, los agentes de tránsito y las unidades especializadas del SIAT acudieron para levantar indicios y recopilar información sobre las circunstancias del choque.

La presencia de varios automotores en el lugar requirió labores de asistencia y retiro de los vehículos. Estas tareas incidieron en la circulación por la avenida Oswaldo Guayasamín, una de las principales conexiones entre Quito y los valles.

AMT reportó cierre vial en sentido Quito-Valle

La Agencia Metropolitana de Tránsito informó sobre la restricción de circulación en la avenida Oswaldo Guayasamín, en el sentido Quito-Valle. El cierre coincidió con el trabajo de los equipos de emergencia y las tareas para retirar los automotores involucrados.

La congestión afectó la movilidad de quienes transitaban por el sector Los Establos durante la tarde. El reporte de la AMT no precisó cuánto tiempo duraría la restricción ni la hora prevista para la habilitación total de la vía.

SIAT recaba indicios sobre el siniestro

Las unidades especializadas del Servicio de Investigación de Accidentes de Tránsito acudieron al sitio para levantar indicios relacionados con la colisión. Este procedimiento permitirá recopilar elementos sobre la participación de los cinco vehículos y las circunstancias del hecho.

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