Bomberos rescataron a dos jóvenes extraviados en el cerro Ilaló, en Quito

Fecha de publicación: 29 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 29 de septiembre de 2026

Dos jóvenes de 20 años, un hombre y una mujer, fueron rescatados la tarde del lunes 28 de septiembre luego de desorientarse mientras realizaban una caminata en el cerro Ilaló, en Quito. El Cuerpo de Bomberos de Quito recibió la alerta y movilizó a un equipo hacia el sector para localizar a las dos personas.

Los rescatistas lograron tomar contacto con los jóvenes y los acompañaron durante el descenso hasta llegar a un punto seguro. Allí, los paramédicos de la institución les brindaron atención prehospitalaria. Ambos se encontraban en buenas condiciones y finalmente pudieron regresar a salvo.

Bomberos localizó a los jóvenes durante la caminata en el cerro Ilaló

La alerta llegó durante la tarde, cuando los dos jóvenes perdieron la orientación mientras recorrían el cerro Ilaló. Ante esta situación, el Cuerpo de Bomberos Quito activó a su equipo de rescate y lo movilizó hasta la zona.

Los rescatistas iniciaron la búsqueda para ubicar a las dos personas. Después de establecer contacto con ellas, los guiaron durante el descenso. El objetivo fue llevarlas hasta un lugar seguro para completar el procedimiento de rescate.

El equipo acompañó a los jóvenes durante el recorrido de regreso. Una vez que llegaron al punto establecido, los paramédicos realizaron la atención prehospitalaria correspondiente.

Los dos jóvenes, ambos de 20 años, se encontraban en buenas condiciones. El rescate concluyó sin que se reportaran complicaciones y los dos pudieron regresar a salvo.

Bomberos pide planificar las caminatas

El Cuerpo de Bomberos Quito aprovechó este caso para recordar algunas recomendaciones antes de realizar una caminata en la montaña. La institución pidió planificar la ruta antes de iniciar el recorrido.

También recomendó llevar lo necesario para la actividad y mantener el trayecto por los senderos establecidos. Estas medidas forman parte de las recomendaciones para evitar situaciones de desorientación durante una caminata.

El caso ocurrió en el cerro Ilaló, donde los dos jóvenes realizaban la actividad cuando perdieron la orientación. La intervención del equipo de Bomberos permitió localizarlos, acompañarlos durante el descenso y trasladarlos hasta un punto seguro.

Después de recibir atención prehospitalaria, los dos jóvenes pudieron regresar a salvo. El Cuerpo de Bomberos reiteró la importancia de preparar la ruta, contar con los elementos necesarios y permanecer siempre dentro de los senderos establecidos antes de emprender una caminata.

⛰️ #RescateEnMontaña | La tarde de ayer recibimos una alerta sobre dos personas que se habían desorientado mientras realizaban una caminata en el cerro Ilaló.



🧑🏼‍🚒 De inmediato, nuestro equipo se movilizó hasta el sector para localizarlas. Tras tomar contacto con ellas, las… pic.twitter.com/TsHtzR4Ljg — Bomberos Quito (@BomberosQuito) September 29, 2026

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