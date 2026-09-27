Emergencia en el volcán Cayambe deja una persona fallecida

Fecha de publicación: 27 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 27 de septiembre de 2026

Una mujer de 41 años fue localizada sin vida este domingo 27 de septiembre de 2026 durante una emergencia de montaña en el volcán Cayambe, en Pichincha. El operativo movilizó a personal especializado de rescate, Policía Nacional y Gestión de Riesgos.

Mujer de 41 años murió durante una emergencia en el volcán Cayambe

El ECU 911 Quito recibió la alerta a las 11:26 de este domingo y coordinó la movilización del Cuerpo de Bomberos de Cayambe, la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos y la Policía Nacional.

Según se observa en un video difundido por los Bomberos de Cayambe en sus redes sociales, un grupo de aproximadamente 10 rescatistas avanzó hacia la zona con equipos especializados para alta montaña. La entidad confirmó que al llegar se encontró a la mujer sin signos vitales.

La institución indicó que esperaba la llegada de la Policía Nacional para continuar con los procedimientos correspondientes. Hasta el cierre de esta nota, no se difundieron detalles sobre las circunstancias que provocaron el accidente ni el sector exacto del volcán donde ocurrió.

🚨🏔️ RESCATE EN EL NEVADO CAYAMBE



A las 11:25, nuestro Grupo de Rescate en Alta Montaña atendió una emergencia en el nevado Cayambe. La paciente, de 41 años, fue localizada sin signos vitales.



⚠️ Estamos a la espera de la Policía Nacional para los procedimientos… pic.twitter.com/iCrfv8HGvX — Bomberos Cayambe (@BomberosCa47257) September 27, 2026

Rescates de montaña también se registraron este fin de semana

La emergencia en Cayambe ocurrió un día después de otro operativo de rescate en las montañas de Quito. 17 personas, entre ellas 12 niños, fueron rescatadas tras perderse durante una excursión en la Zona de Protección Belisario.

El grupo perdió la orientación mientras descendía por una zona de vegetación ubicada entre el Teleférico y Rumiloma. Veintiún bomberos y seis vehículos participaron en el operativo.

Una adolescente de 16 años sufrió un trauma en el tobillo izquierdo; la trasladaron a una casa de salud. El resto de los excursionistas regresó a un punto seguro sin otras complicaciones médicas.

Las condiciones de alta montaña también obligaron este año a desplegar operaciones en otros puntos de Pichincha. En marzo, dos personas fueron localizadas tras permanecer cerca de 18 horas extraviadas en el Guagua Pichincha, en medio de neblina, llovizna y fuertes vientos.

❓ ¿Qué ocurrió en el volcán Cayambe este 27 de septiembre de 2026?

Una mujer de 41 años murió durante una emergencia de montaña.

Equipos especializados acudieron al volcán después de una alerta recibida por el ECU 911 Quito a las 11:26.

❓ ¿Cuántas personas participaron en el rescate en el volcán Cayambe?

En el operativo participaron aproximadamente 10 rescatistas.

El personal avanzó con equipos especializados para alta montaña hasta el lugar de la emergencia.

❓ ¿Qué instituciones atendieron la emergencia en el Cayambe?

Participaron Bomberos de Cayambe, Policía Nacional y Gestión de Riesgos.

La coordinación comenzó después de que el ECU 911 recibiera la alerta sobre el accidente.

❓ ¿Se conoce cómo murió la mujer en el volcán Cayambe?

Por ahora no se informó la causa específica del accidente.

Las autoridades la localizaron sin signos vitales y la Policía debe continuar con los procedimientos correspondientes.

❓ ¿Se han registrado otros rescates recientes en montañas de Pichincha?

Sí, durante los últimos meses se realizaron varios operativos de búsqueda y rescate.

Este fin de semana 17 personas fueron auxiliadas en una montaña de Quito y anteriormente hubo rescates en el Guagua y Rucu Pichincha.



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