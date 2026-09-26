Rescate de turista extraviado en el nevado del Chimborazo, a 5 600 metros de altura

Fecha de publicación: 26 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 26 de septiembre de 2026

Un turista de 24 años fue rescatado en el nevado del volcán Chimborazo, a 5 600 metros de altura, tras extraviarse en una de las rutas del volcán. La alerta llegó al centro del ECU 911 Riobamba a las 03:05 de este sábado 26 de septiembre de 2026. La persona que reportó el hecho indicó que una persona hacía señales de auxilio con una linterna.

Tras la alerta, el ECU 911 coordinó la salida de personal del Cuerpo de Bomberos de Riobamba y de la Policía Nacional. Entre los equipos policiales participaron las unidades del Grupo de Operaciones Especiales (GOE), encargadas de las tareas de búsqueda en la zona alta del nevado. El operativo se concentró en la ruta donde se reportaron las señales de auxilio, un sector de difícil acceso por la altitud y las condiciones del terreno.

Guías de la Reserva de Producción de Fauna Chimborazo ubicaron al turista en el sector de Las Fumarolas. El personal médico del Cuerpo de Bomberos confirmó que se trató de un hombre de 24 años, no tenía lesiones y se encontraba en buen estado de salud. Los equipos de emergencia realizaron luegoel descenso y el traslado del ciudadano hacia la ciudad de Riobamba.

BOLETÍN | El @ECU911_ coordinó la asistencia oportuna de @PoliciaEcZona3, @BomberosGADMR y @EcuadorMAE para el rescate de un turista en el nevado #Chimborazo.



Más información aquí ➡️#LíneaÚnicaParaEmergencias pic.twitter.com/VnAlg6Vo4A — Coordinación Zonal 3 ECU 911 Ambato (@ECU911Ambato) September 26, 2026

Recomendaciones del ECU 911 para actividades de montaña

El ECU 911 insistió en su comunicado sobre algunas medidas básicas que deben adoptar quienes practican montañismo o realizan actividades similares en el Chimborazo y otras zonas de altura.

La entidad aconsejó registrarse antes de iniciar el recorrido y usar únicamente las rutas autorizadas. También pide informar a familiares o responsables sobre el itinerario previsto, un dato que facilita la respuesta de los equipos de rescate ante cualquier eventualidad.

Ramiro Garrido, de la Asociación Ecuatoriana de Guías de Montaña y guía profesional, explica que antes de excursionar es necesario que el viajero haga un autoanálisis sincero de qué es capaz de hacer y qué no, en cuanto a un ascenso a la montaña. Si no posee resistencia y la caminata será larga, es mejor no ir. Lo más importante en cuanto a equipamiento es protegerse de las condiciones climáticas del lugar al que van.

Otras sugerencias son ir acompañado de un guía experimentado y calificado cuando se desea ascender a montañas que tienen su nivel de complejidad.

Turistas rescatados