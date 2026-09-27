Un perrito permitió el rescate de un adulto mayor tras extraviarse en el Pasochoa

Fecha de publicación: 27 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 27 de septiembre de 2026

Un hombre de 65 años fue localizado con vida este domingo 27 de septiembre de 2026 después de extraviarse durante una caminata en el Pasochoa.

Rescate en el Pasochoa terminó con el excursionista a salvo

El Cuerpo de Bomberos de Quito desplegó 12 efectivos, además de drones, un binomio canino y personal especializado en rescate de montaña.

Mientras los equipos avanzaban por tierra, las aeronaves no tripuladas realizaron reconocimiento óptico y térmico del terreno. El binomio canino también participó en el rastreo.

Un perrito permitió el hallazgo del adulto mayor

Durante la mañana, el perrito Furbo y su guía localizaron al excursionista. El hombre se encontraba estable y posteriormente fue evacuado para recibir atención prehospitalaria.

En el operativo también participaron Bomberos de Mejía, Policía Nacional y guías de la Reserva Pasochoa.

La búsqueda comenzó cerca de las 23:00 del sábado y se extendió durante toda la noche hasta que los equipos de emergencia consiguieron ubicarlo.

Los Bomberos recomendaron iniciar los recorridos durante las primeras horas del día, utilizar senderos establecidos y contar con preparación adecuada antes de internarse en estas áreas.

⛰️ #RescateEnMontaña | ¡Rescate en el Pasochoa! Un hombre de 65 años fue localizado y puesto a salvo tras extraviarse durante una caminata.



🚨 La alerta llegó cerca de las 23:00 del sábado. Desde ese momento, nuestro equipo activó la búsqueda y trabajó durante la noche y la… pic.twitter.com/49wyc3i261 — Bomberos Quito (@BomberosQuito) September 27, 2026

Emergencias de montaña marcaron el fin de semana

El rescate en el Pasochoa ocurrió durante un fin de semana con varios operativos en zonas montañosas de Pichincha.

Este mismo domingo, una mujer de 41 años murió durante una emergencia en el volcán Cayambe, donde aproximadamente 10 rescatistas avanzaron con equipos de alta montaña para atender el incidente. La víctima fue localizada sin signos vitales y la Policía Nacional quedó a cargo de los procedimientos posteriores.

Un día antes, 17 personas fueron rescatadas después de extraviarse durante una excursión en una montaña de Quito. Entre ellas había 12 menores de edad.

El grupo perdió la orientación durante el descenso por una zona de vegetación entre el Teleférico y Rumiloma. El operativo movilizó 21 bomberos y seis vehículos. Una adolescente de 16 años sufrió una lesión en el tobillo y fue trasladada a una casa de salud, mientras el resto regresó a un sitio seguro.

❓ ¿Qué ocurrió en el Pasochoa este 27 de septiembre de 2026?

Un hombre de 65 años fue rescatado con vida después de extraviarse durante una caminata.

La búsqueda comenzó la noche del sábado y terminó durante la mañana del domingo.

❓ ¿Cuántos bomberos participaron en el rescate del Pasochoa?

Participaron 12 efectivos del Cuerpo de Bomberos de Quito.

También intervinieron Bomberos de Mejía, Policía Nacional y guías de la Reserva Pasochoa.

❓ ¿Cómo localizaron al excursionista perdido?

El operativo utilizó drones y un binomio canino.

Furbo y su guía encontraron al hombre durante la mañana, después de varias horas de búsqueda.

❓ ¿En qué estado fue encontrado el hombre?

El excursionista fue localizado estable.

Después del rescate fue evacuado para recibir atención prehospitalaria.

❓ ¿Qué otras emergencias de montaña ocurrieron este fin de semana?

Se registraron rescates en Quito y una emergencia mortal en el volcán Cayambe.

Además, 17 personas fueron localizadas después de extraviarse durante una excursión en una zona montañosa de Quito.