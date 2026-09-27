Rescate de 17 personas que se extraviaron en una montaña de Quito

Fecha de publicación: 27 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 27 de septiembre de 2026

Un grupo de 17 personas, entre ellas 12 niños y cinco adultos, se desorientó mientras descendía por la montaña, en la Zona de Protección Belisario, en el norte de Quito; el Cuerpo de Bomberos informó que hizo el rescate de los excursionistas. Al tomar un camino entre la vegetación, el grupo perdió la orientación y ya no lograba identificar cómo continuar el recorrido.

El hecho ocurrió la tarde del sábado 26 de septiembre de 2026, según el comunicado de los Bomberos.

Rescate de excursionistas en Quito

El Cuerpo de Bomberos de Quito informó este domingo 27 de septiembre de 2026 que tras la alerta qye recibieron comenzaron la búsqueda. Los bomberos unicaron al grupo en una zona de difícil acceso, entre el sector del Teleférico y Rumiloma, en las montañas del norte de Quito. En total, 21 efectivos y seis vehículos participaron en la atención del caso.

Durante el operativo, una adolescente de 16 años recibió atención médica por un trauma en el tobillo izquierdo. Tras la asistencia inicial, el personal la trasladó a una casa de salud para continuar con su atención. Se informó que el resto del grupo no presentó problemas de salud. Los efectivos acompañaron a las 17 personas durante el descenso, hasta su regreso a un punto seguro.

⛰️ #RescateEnMontaña | Una excursión terminó en una emergencia. Ellos se desorientaron y nosotros estuvimos listos para encontrarlos y ayudarlos a regresar.



👫 Un grupo de 17 personas, entre ellas 12 niños y cinco adultos, se desorientó, la tarde de ayer, mientras descendía por… pic.twitter.com/FGX8qCrtkE — Bomberos Quito (@BomberosQuito) September 27, 2026

Recomendaciones para excursiones seguras en la montaña

El Cuerpo de Bomberos de Quito recuerda algunas medidas básicas para quienes planean una excursión en zonas de montaña. La primera: planificar el recorrido con anticipación y contar con un guía que conozca la zona. La caminata debe comenzar en horas de la mañana, con el tiempo suficiente para completar la ruta antes de que oscurezca.

La entidad recomienda además no salir de los senderos establecidos ni tomar caminos fuera de la ruta planificada. En el caso de excursiones con niños, el grupo debe mantenerse unido y bajo supervisión constante durante todo el recorrido.

Consejos para un montañismo seguro en épocas de lluvia y frío en Ecuador

Planificación meticulosa: Investiga la ruta, condiciones climáticas y comunica tu itinerario a personas de confianza.

Investiga la ruta, condiciones climáticas y comunica tu itinerario a personas de confianza. Evitar ascender solo: Siempre realiza las expediciones en grupo para garantizar apoyo mutuo.

Siempre realiza las expediciones en grupo para garantizar apoyo mutuo. Equipamiento adecuado: Lleva impermeable, ropa de recambio, linterna, botiquín y conoce su uso.

Lleva impermeable, ropa de recambio, linterna, botiquín y conoce su uso. Atención al clima: Evita ascensos en condiciones climáticas adversas y mantente informado sobre el pronóstico del tiempo.

Evita ascensos en condiciones climáticas adversas y mantente informado sobre el pronóstico del tiempo. Precaución con tormentas eléctricas: En caso de rayos, desciende a zonas bajas, evita ser el punto más alto y mantén distancia entre los miembros del grupo.

Rescate de personas en las montañas