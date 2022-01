15 siniestros de tránsito se registraron este fin de semana en Quito

Redacción Quito (I)



Choques, volcamientos y colisiones dejaron heridos a conductores y pasajeros de vehículos. Entre este sábado 29 y domingo 30 de enero (09:30) del 2022, en Quito, sumaron 15 siniestros de tránsito.



El Cuerpo de Bomberos informó que entre la madrugada y las primeras horas de este domingo atendieron emergencias, justamente, con personas heridas. No obstante, no hubo víctimas letales que lamentar.



Entre las novedades estuvo un siniestro de tránsito en la av. Simón Bolívar, en el sector Guápulo. Los efectivos atendieron a dos personas que resultaron afectadas, quienes no sufrieron heridas de gravedad



El ECU 911 añadió que la alerta se recibió a las 07:04.Por otro lado, un hecho se dio en la av. De la Prensa y Carlos Pinto. El conductor de un vehículo liviano perdió pista y chocó contra una baranda de seguridad en el parterre de la vía.



El Cuerpo de Bomberos informó que liberaron al conductor del vehículo, quien quedó atrapado en el interior del automotor.



Los efectivos le brindaron atención médica y lo trasladamos a una casa de salud. La alerta ingresó al ECU 911 a las 05:49 y coordinaron, además, con la Agencia Metropolitana de Tránsito y Policía Nacional para atender la emergencia.