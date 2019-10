Presidente de Haití se aferra al poder y no ofrece respuestas a la crisis

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

En Haití, país sumido en una crisis política y social desde hace un año, opositores piden a diario en manifestaciones callejeras la renuncia del presidente Jovenel Moise, a quien acusan de corrupto e incompetente.

Pero el mandatario no da indicios de una posible dimisión ni de un plan concreto para salir de una situación que tiene al país más pobre de las Américas prácticamente paralizado.



En una entrevista exclusiva con la AFP, consultado sobre si considera terminar de forma anticipada su mandato, Moise dice que no está "aferrado al poder" sino más bien "aferrado a las reformas, porque el país ha sufrido por muchas décadas".



Para Moise, las prioridades son una reforma constitucional, aduanera y del sector energético, y la informatización de la gestión gubernamental.



A fines de agosto, las protestas por una escasez nacional de combustible se tornaron violentas y han derivado en una presión creciente contra el presidente, que asumió en 2017 luego de una elección que a los ojos de muchos fue fraudulenta.



Las manifestaciones se han multiplicado y en las últimas semanas varios grupos sociales y asociaciones profesionales, incluidos movimientos de artistas y estudiantes universitarios, han tomado a su turno las calles para protestar.

Los manifestantes participan en una protesta exigiendo la renuncia del presidente Jovenel Moise en la capital haitiana en Puerto Príncipe el 20 de octubre de 2019. Foto: AFP



El martes 22 de octubre de 2019, el último grupo en sumarse a los pedidos de renuncia fueron los católicos, que marcharon rezando por las calles de la capital, Puerto Príncipe.



El diálogo con la oposición está quebrado, y la de por sí débil economía está comenzando a sufrir. Debido a la falta de actividad, muchas empresas, especialmente los hoteles en la capital, han despedido a cientos de trabajadores.



"Es verdad, hay un problema", reconoció Moise. "La gente está harta, exasperada". "Pero debemos ver cómo podemos sacar provecho de esta crisis, cómo hacer de esta crisis una oportunidad", agregó.



Según el presidente, este proceso exige "trascender el yo, sabiduría y serenidad".

Los fieles católicos se manifiestan en una marcha silenciosa y no violenta en Puerto Príncipe contra el gobierno haitiano el 22 de octubre de 2019. Foto: AFP