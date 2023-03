42 202 venezolanos recibieron visas en cinco meses

En Quito, el proceso de registro se realiza únicamente en la plataforma sur para ciudadanos venezolanos que ingresaron por paso irregulares. Foto: Julio Estrella/ El Comercio.

Daniel Romero

El registro de ciudadanos venezolanos entró en su tercera etapa. Desde el 17 de febrero del 2023, Migración incluyó en este proceso, que arrancó en septiembre del 2022, a las personas que ingresaron al país por pasos considerados como irregulares. Ya hay visas entregadas para quienes ingresaron por pasos regulares.

En los últimos cinco días, el número de personas que accedieron al registro se incrementó. En ese lapso, 8 000 venezolanos cumplieron con el proceso. Todos ellos, según Andrés Naranjo, director de Servicios Migratorios del Ministerio del Interior, acudieron a la tercera fase; es decir, por haber ingresado por pasos irregulares.

El proceso de registro con el que se obtiene el Certificado de Permanencia Migratoria es un paso previo para gestionar la Visa de Residencia Temporal de Excepción (Virte). Todo este proceso está regulado por el Decreto Ejecutivo 436 de junio del 2022.

Hasta ayer, según los datos de Migración, 109 647 personas cumplieron con el Registro y la posterior entrega del Certificado de Permanencia. El lapso para el registro con esta entidad de Gobierno termina en agosto de este año. La meta es alcanzar, al menos, las 250 000 personas registradas.

Naranjo explica que ese documento evita que una persona que cumplió con el registro sea sancionada por su condición de irregularidad en el país. Además, con la información que se obtenga, se apunta a conocer la situación real de los migrantes y refugiados para establecer políticas públicas de atención.

Cinco menores obtuvieron visa en primera fase

El proceso de regularización, según lo explica Álvaro Garcés, subsecretario de servicios Migratorios de la Cancillería, está dividido en tres etapas.

La primera está relacionada con los venezolanos que ingresaron por pasos regulares. En estos casos, el Ministerio de Relaciones Exteriores ya ha emitido visas. En cuatro meses se han entregado 42 202 documentos Virte.

Según la Agencia de la ONU para los Refugiados (Acnur), la regularización de refugiados y migrantes venezolanos les permite acceder a mejores oportunidades de empleo, formalizar sus emprendimientos, pagar impuestos, desarrollar sus negocios e incluso abrir fuentes de empleo.

Garcés anunció, además, que se cumplió un hito importante en el proceso de regularización: cinco menores que están en el país en calidad de no acompañados o no separados tiene ya el documento.



Estos niños son menores que no tiene padre y madre en el país y fueron acogidos por entidades como el Ministerio de Inclusión Económica y Social (Mies). Los separados son aquellos que llegaron al Ecuador, pero no con sus tutores legales.

“Lo que hemos hecho es darles una opción de visibilización en el país para que puedan contar con documentos de identificación y comiencen a integrarse”, dijo el funcionario. Así se facilita, por ejemplo, el acceso a educación.

Dos fases requieren de decretos

La segunda etapa es para todos los extranjeros en el país. Según Garcés, el documento para regular este proceso ya está en Presidencia. Para ponerlo en marcha se requerirá de un Decreto Ejecutivo.

La última fase tiene que ver con los ciudadanos venezolanos que ingresaron por pasos irregulares. Garcés define a esta etapa como la más compleja. Para su procedimiento también se afinan detalles que después deberán viabilizarse con otro Decreto Ejecutivo.

Este escenario, para quienes permanecen de forma irregular en el país no es alentador. María Alejandra Martínez, migrante venezolana, no ve otra opción que regresar a su país después de iniciar la tercera fase del registro.

El 17 de febrero pasado cumplió con el registro, por haber ingresado por un paso irregular. Sin embargo, el Certificado de Permanencia que le entregaron dice que no es suficiente para acceder a un empleo.

Martínez lleva un año y cinco meses en el Ecuador. Sus dos hijos se quedaron en Venezuela. “La desesperación y ganas de buscar mejores oportunidades te llevan a tomar decisiones muchas veces apresuradas sin conocer los procesos migratorios de un país”, dice.

Después de cumplir con el registro le informaron que aún no hay una fecha para que pueda iniciar su solicitud para obtener la Virte. “El Certificado tiene una vigencia de seis meses. Después de eso me volvería a quedar en el aire”, afirmó.

Martínez, en todo el tiempo que ha permanecido en el país no ha obtenido un trabajo formal. Dice que para todos le solicitan documentos como la Visa. Es ingeniera en Procesos Químicos con varias especializaciones, pero solamente ha logrado ocupaciones como voluntaria.

Según los datos que maneja Acnur, en Ecuador viven 502 214 personas refugiadas y migrantes de Venezuela. Con base en los datos de la Plataforma GTRM, que lidera ese organismo, se estima que, para finales de este año, el número ascenderá a 519 000.

Notas relacionadas:

Visita nuestros portales: